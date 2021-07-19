Изменение ПАО на АО у покупателя в счете-фактуре не препятствует вычету

Указание прошлой организационно-правовой формы в счет-фактуре от контрагента не является препятствием для вычета по НДС.

Такое разъяснение дано в письме Минфина от 12.04.2021 № 03-07-11/26937.

Организация изменила ПАО на АО. Но в день изменения данных в ЕГРЮЛ компания получила от поставщика счет-фактуру. В ней, конечно же, была указана старая организационно-правовая форма.

Компания спрашивает, можно ли в данном случае принять к вычету НДС по такому счету-фактуре.

Как отмечают в ведомстве, в счете-фактуре должно быть правильно указано полное или сокращенное наименование покупателя.

Однако если допущена ошибка, которая не препятствует идентификации покупателя или продавца, то счет-фактуру можно принять к вычету.