За отказ открывать филиал в России, зарубежным IT-гигантам ограничат платежи

Иностранным IТ-компаниям заблокируют платежи. Но только если организация не откроет представительство в России.

Минцифры опубликовало проект постановления, которое внесет такие изменения.

Закон об обязанности открывать представительства иностранных IT-гигантов вступил в силу с 1 июля 2021 года. Подробнее — тут.

Если IT-компания не откроет представительство, то Роскомнадзор внесет такую иностранную организацию в «черный список». Банки обязаны будут ограничивать все платежи в адрес этих IT-компаний.

Также в проекте постановления указано, что Роскомнадзор будет вести и второй «черный список». В него войдут иностранные платежные системы, которые осуществляли перевод в адрес зарубежного IT-гиганта, который не открыл филиал в России.

К иностранным платежным системам относятся 22 компании, в том числе Alipay, Apple, Google, Samsung. Полный список можно посмотреть на сайте ЦБ.

Роскомнадзор сможет выставлять им требования об устранении нарушений, то есть о введении запрета на перевод денег зарубежным IT-гигантам без филиалов в России. Если требование не будет исполнено в течение 30 дней, то Роскомнадзор заблокирует также иностранную платежную систему.