Бухгалтер в недоумении: поставщик не выдает счет-фактуру на аванс и не платит с него НДС

Участница нашего форума поделилась с коллегами своей болью. Впервые она столкнулась со странным поведением поставщиков, которые в категоричной форме отказываются выдавать счет-фактуру на предоплату, потому что они в принципе не платят НДС с авансов.
Причем договором авансы предусмотрены. То есть у покупателя есть право применить по ним вычет. А уж обязанность поставщика исчислить НДС с этих авансов само собой предусмотрена нормами НК.
Но как оказалось, не все чтут НК и добросовестно ведут себя по отношению к своим партнерам по бизнесу.
Шокированный бухгалтер покупателя ищет пути выхода из этой ситуации. Она намерена заявить вычет в книге покупок и декларации, несмотря на отсутствие счета-фактуры.Ссылаясь на судебную практику, бухгалтер ищет основания: заявить, что счет-фактура не является единственным документом, подтверждающим право на вычет по НДС, и что счет-фактура отсутствует по независящим от налогоплательщика обстоятельствам.
Но все это тщетно, утверждают участники обсуждения. Как говорится, не взлетит...
Можно через суд принудить контрагента выдать счет-фактуру. Впрочем, не факт, что попытка будет удачной. Например, в постановлении АС Московского округа от 30.10.2017 №Ф05-15674/2017 по делу № А40-110081/2016 говорится:
«счет-фактура не является ни вещью, которую ответчик был обязан передать истцу, ни принадлежностью товара, ни документом, относящимся к товару, условиями договора прямой обязанности по передаче ответчиком счета-фактуры также не установлено, а значит у ответчика отсутствует гражданско-правовое обязательство по передаче счета-фактуры».
Поставщик может не выдать вам счет-фактуру. Потому что он так хочетКроме того, Минфин утверждает, что нельзя заявить вычет по НДС без счета-фактуры, даже если есть решение суда, обязывающее поставщика выдать этот документ (письмо № 03-07-09/71858 от 01.11.2017).
А у вас были подобные счет-фактурные разборки с контрагентами?
Обсуждение происходит в теме форума «Не дают счёт-фактуру на аванс».Отметим, эта история — не единственная в своем роде в деле креатива отдельных бухгалтеров по отношению к НДС с авансов. Ранее мы рассказывали о разных подходах к этому вопросу:
Руководствуясь «правилом 5 дней» поставщик отказывается выдавать счет-фактуру на аванс от 30 июня
Поставщик выдал счет-фактуру на сумму акта за минусом предоплаты
Треть бухгалтеров не формируют счета-фактуры на авансы, закрытые на конец квартала
Директор не хочет платить НДС с полученного от покупателя аванса