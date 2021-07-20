Нужна ли ККТ, если ИП будет сдавать недвижимость самозанятым?

ИП хочет сдавать коммерческую недвижимость самозанятым. Нужно ли ему для этого покупать и регистрировать кассовый аппарат?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите пожалуйста по арендаторам-самозанятым. ИП собирается сдавать коммерческую недвижимость самозанятым. Самозанятые ведь относятся к физлицам? Как сделать чтобы при оплате аренды не нужно было использовать онлайн-кассу?».

В комментариях пишут:

«Если самозанятый будет иметь статус ИП и платить Вам на Р/С, то касса не нужна будет».

Автор спросила, чем самозанятый-ИП отличается от обычного самозанятого:

«А самозанятые ИП чем отличаются от обычных самозанятых?».

Ей отвечают, что разница — в статусе:

«В статусе. Статус ИП даёт возможность использования большего количества применения платежных систем например. Многих смущает сотрудничество с физлицами без статуса ИП».

А еще советуют этому ИП купить кассу:

«Вы устанете это контролировать. Пусть купит кассу, жмот!».

Автор на это пишет, будет возвраты делать:

«Ну если статус ИП, то и деньги будут приходить от ИП. Как только придут от физлица, сделаю возврат ошибочного платежа, так как договор ведь с ИП будет заключен. Только вот как сделать возврат физлицу, если оно отправит с личной карты? Насколько помню, банк не разглашает реквизиты или можно будет увидеть?».

На это отвечают, что это и есть занятия ерундой:

«Ну вот я об этом и написал. Вместо реальных дел будете фигней заниматься».

В итоге выясняется, что там аренда одному человеку, примерно 5 тыс. в месяц. Выходит, кассу для этого дорого брать. Да и есть ли смысл?