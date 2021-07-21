✉ Даже если требование налоговиков абсурдное, на него нужно ответить. Иначе оштрафуют

Налоговики прислали требование, на которое не было дано ответа. По мнению бухгалтера, оно было абсурдным. Теперь прилетает акт, штраф 5000 руб. К сожалению, отвечать нужно на любое требование налоговиков, каким бы абсурдным оно не было.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера»:

«ООО „Нулевка“. В 2019 году получила требование: в ходе камеральной проверки НДС за 2 кв. 2019 года выявлены ошибки и противоречия. Необходимо предоставить пояснения по вопросу предоставления декларации по НДС с нулями за 2018-2019 года. Мне требование показалось абсурдным. Я на него не ответила. Сейчас пришел акт, что они мне штраф 5000 назначают за то, что я не ответила. Как его избежать?».

В комментариях советуют писать ходатайство о снижении штрафа:

«Пишите ходатайство о снижении суммы штрафа, с указанием смягчающих обстоятельств — например, ковид и самоизоляция, нарушение впервые, больше не повторится».

Автор в ответ спросила, можно ли отменить совсем:

«А отменить совсем не получится?».

На это ответили, что вряд ли:

«Состав правонарушения налицо. Думаю, нет».

А кто-то пишет, что можно попробовать:

«Можете просить о предупреждении на первый раз».

Кроме того, в сотый раз напомнили, что если требование прилетело — нужно на него ответить, каким бы абсурдным оно не казалось.

«По 5 раз на дню в группе пишут, что на любое требование налоговой, каким бы абсурдным оно не было, надо обязательно ответить. Иначе — 100% штраф. Ну вот вы теперь это на своем опыте знаете».