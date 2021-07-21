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✉ Даже если требование налоговиков абсурдное, на него нужно ответить. Иначе оштрафуют

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Рубрика Налоговые проверки
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Налоговики прислали требование, на которое не было дано ответа. По мнению бухгалтера, оно было абсурдным. Теперь прилетает акт, штраф 5000 руб. К сожалению, отвечать нужно на любое требование налоговиков, каким бы абсурдным оно не было.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера»:

«ООО „Нулевка“. В 2019 году получила требование: в ходе камеральной проверки НДС за 2 кв. 2019 года выявлены ошибки и противоречия. Необходимо предоставить пояснения по вопросу предоставления декларации по НДС с нулями за 2018-2019 года. Мне требование показалось абсурдным. Я на него не ответила. Сейчас пришел акт, что они мне штраф 5000 назначают за то, что я не ответила. Как его избежать?».

В комментариях советуют писать ходатайство о снижении штрафа:

«Пишите ходатайство о снижении суммы штрафа, с указанием смягчающих обстоятельств — например, ковид и самоизоляция, нарушение впервые, больше не повторится».

Автор в ответ спросила, можно ли отменить совсем:

«А отменить совсем не получится?».

На это ответили, что вряд ли:

«Состав правонарушения налицо. Думаю, нет».

А кто-то пишет, что можно попробовать:

«Можете просить о предупреждении на первый раз».

Кроме того, в сотый раз напомнили, что если требование прилетело — нужно на него ответить, каким бы абсурдным оно не казалось.

«По 5 раз на дню в группе пишут, что на любое требование налоговой, каким бы абсурдным оно не было, надо обязательно ответить. Иначе — 100% штраф. Ну вот вы теперь это на своем опыте знаете».

Центр обучения «Клерка» советует посмотреть запись вебинара «Требования налоговой: как сократить время на ответы». Со скидкой 73%.

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