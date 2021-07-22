При регистрации ИП-работодателя больше не нужен трудовой договор. ФСС сам будет запрашивать в ПФР данные из СЗВ-ТД

Теперь при регистрации ИП в ФСС в качестве работодателя не надо будет представлять в фонд копии трудовой книжки и трудового договора первого работника.

Если ИП перед обращением в ФСС уже сдал форму СЗВ-ТД, то все необходимые данные ФСС получит из этого отчета, запросив информацию в ПФР по системе межведомственного взаимодействия.

Такие изменения внесены в административный регламент ФСС по регистрации ИП-работодателей. Приказ ФСС № 144 от 21.04.2021 опубликован на официальном портале.

Аналогичная норма и при снятии с учета — трудовые документы последнего уволенного работника не нужно показывать в ФСС. Достаточно в заявлении указать, что сдана форма СЗВ-ТД.