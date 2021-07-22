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Запутались с зарплатой и новыми правилами по НДФЛ? Приходите на вебинар 27 июля

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Рубрика НДФЛ
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Законодательство постоянно меняется, а зарплата — самый важный вид расчетов с сотрудниками, рассчитывать которую правильно должен уметь любой бухгалтер.

Учебный центр «Клерка» приглашается на бесплатный вебинар «Расчет зарплаты в 2021 году: какие изменения стоит учитывать?». Он пройдет 27 июля в 11:00 по Москве.

На вебинаре обсудим:

  • изменения в налогообложении физических лиц;
  • новую ставку НДФЛ — 15%;
  • новое понятие «налоговой базы»;
  • ставки НДФЛ для нерезидентов;
  • исчисление налога налоговыми агентами в 2021 году;
  • вычеты по НДФЛ;
  • уплата налога по прогрессивной ставке;
  • переходные положения и отчетность по НДФЛ.
Отдельно предусмотрено время для вопросов-ответов.

Спикер — Ольга Фереферова, ведущий эксперт-методолог BDO Unicon Outsourcing.

После вебинара вы получите сертификат об участии, который дополнительно подтвердит вашу профессиональность.

Записывайтесь здесь.

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