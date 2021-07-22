Запутались с зарплатой и новыми правилами по НДФЛ? Приходите на вебинар 27 июля

Законодательство постоянно меняется, а зарплата — самый важный вид расчетов с сотрудниками, рассчитывать которую правильно должен уметь любой бухгалтер.
Учебный центр «Клерка» приглашается на бесплатный вебинар «Расчет зарплаты в 2021 году: какие изменения стоит учитывать?». Он пройдет 27 июля в 11:00 по Москве.
На вебинаре обсудим:
- изменения в налогообложении физических лиц;
- новую ставку НДФЛ — 15%;
- новое понятие «налоговой базы»;
- ставки НДФЛ для нерезидентов;
- исчисление налога налоговыми агентами в 2021 году;
- вычеты по НДФЛ;
- уплата налога по прогрессивной ставке;
- переходные положения и отчетность по НДФЛ.
Отдельно предусмотрено время для вопросов-ответов.
Спикер — Ольга Фереферова, ведущий эксперт-методолог BDO Unicon Outsourcing.
После вебинара вы получите сертификат об участии, который дополнительно подтвердит вашу профессиональность.
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