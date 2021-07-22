44% предпочитают удаленный график работы, а не высокую зарплату

44% опрошенных отметили, что им важнее удаленная или гибридная работа. 42% указали, что главное при выборе работы — уровень зарплаты.
А что важнее вам?
Такие результаты показал опрос исследовательского центра «Зарплата.ру».
«В период пандемии, когда вопросы здоровья стали особенно актуальны, у россиян изменились критерии выбора работодателя. Ранее, по данным исследований, самым важным фактором являлся высокий уровень дохода. Сегодня же на первый план вышла возможность взаимодействовать с минимальным количеством людей и работать удаленно либо в гибридном формате», — отмечено в исследовании.
Цитата по «ТАСС».
В основном удаленную работу выбирали люди старше 34 лет. А заработную плату — до 25 лет.