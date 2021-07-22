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44% предпочитают удаленный график работы, а не высокую зарплату

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Рубрика Трудовые отношения
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44% опрошенных отметили, что им важнее удаленная или гибридная работа. 42% указали, что главное при выборе работы — уровень зарплаты.

А что важнее вам?

Такие результаты показал опрос исследовательского центра «Зарплата.ру».

«В период пандемии, когда вопросы здоровья стали особенно актуальны, у россиян изменились критерии выбора работодателя. Ранее, по данным исследований, самым важным фактором являлся высокий уровень дохода. Сегодня же на первый план вышла возможность взаимодействовать с минимальным количеством людей и работать удаленно либо в гибридном формате», — отмечено в исследовании.

Цитата по «ТАСС».

В основном удаленную работу выбирали люди старше 34 лет. А заработную плату — до 25 лет.

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