Смена места жительства ИП на УСН может привести к увеличению ставки налога

Предприниматель меняет прописку, переезжая в другой город, а значит должен сменить и регион регистрации ИП. А в новом регионе — нет льготной ставки по доходной УСН. Выбора два: или платить УСН по обычной ставке, или не менять адрес места жительства.

Вот такой жизненный вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:

«Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, имеется ИП на УСН (доходы) с 01.01.2021. В апреле 2021 меняет место жительства в другой регион (СПБ). В первом регионе льготная ставка — 1 %, в СПБ — 6%. Вопрос: при окончании налогового периода в подаваемой декларации за 2021 год, в 1 квартале 2021 имеем ли право указать ставку 1%? Спасибо».

Кто-то отметил только в отношении ОКТМО и ставки налога:

«ОКТМО будут разные, соответственно за разные периоды будут разные ставки по разным ОКТМО».

А другие — более подробно:

«В декларации вы будете указывать ставку 1% за 1 квартал, да. Только налог за год все равно будет по ставке 6%».

Данный ответ очень удивил автора поста:

«Т.е. по окончании налогового периода за 1 квартал все равно к уплате будет 6%?».

На что было отвечено, что налог платить за год. А указание льготной ставки — чтобы не было пени:

«Налог не считается поквартально, он считается за год. За 1 квартал у вас аванс по налогу и он считается по ставке 1%. А налог за год считается по ставке 6%. И за полугодие аванс по ставке 6%, и за 9 месяцев.

Возможность указать другую ставку в декларации только для того, чтобы показать, что вы авансы правильно платили. Иначе вам бы пени начислили за недоплату».

Автор вопроса хотел: подать декларацию за 1 квартал сейчас в старую инспекцию, а за год — вторую декларацию с новой ставкой и в новую инспекцию. Но не так-то все просто. Ему объяснили, что так делать нельзя:

«Да вы что :-) Декларация может быть только одна за налоговый период. Налоговый период — год».

После такого подробного разъяснения, посчитав переплату по налогу из-за смены регистрации, автор вопроса решил, что, чем переплачивать налог из-за смены места регистрации ИП.