Пропущенную запись в личной карточке Т-2 можно внести не в хронологическом порядке

В личной карточке Т-2 была пропущена запись? Вносим строчкой ниже, то есть не в хронологическом порядке.

Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

В законодательстве не прописан порядок заполнения личной карточки работника. Значит внести пропущенную запись можно не в хронологическом порядке.

Напомним, с 2013 года при ведении личной карточки работника использовать унифицированную форму Т-2 не обязательно. Организация может самостоятельно разработать ее или просто дополнить унифицированную форму необходимыми строками.

При каждом переводе на новое постоянное место работы у одного и того же работодатели и при увольнении (то есть за все записи, которые вносятся в трудовую) сотрудник должен расписаться в личной карточке. Поэтому ее необходимо вести только на бумаге.

Личные карточки Т-2 на совместителей: надо или нет — читать тут.

А с 1 сентября 2021 года, возможно, личную карточку работников вообще не надо заполнять. Исключение — для воинского учета. Так как с этой даты применяются новые правила ведения трудовых книжек, в которых нет нормы про личную карточку. Однако Роструд пока не дал пояснений по этому поводу.