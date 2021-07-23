Ипотека скоро подорожает. Ключевую ставку снова повысили

Дешевой ипотеки больше не ждать. Банки скоро повысят процентные ставки. Это результат решения о повышении размера ключевой ставки.
Ключевая ставка ЦБ выросла до 6,5 % — читать тут.
Об этом сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена Бориса Титова:
«Вырастут и ставки по кредитам. А значит, придется попрощаться с дешевой ипотекой», — процитировали Титова в пресс-службе.
Цитата по «РБК».
Бизнес-омбудсмен также отметил, что предлагал снижать тарифы, налоги и «административные поборы» в целях снижения инфляции, а не поднимать размер ключевой ставки, отмечает издание. Но ЦБ поступил противоположно.
Повышение ключевой ставки приведет к снижению спроса и увеличение издержек. А значит и к повышению инфляции.
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