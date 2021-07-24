Работодателям разъяснили, как правильно считать процент вакцинированных сотрудников

Работодателям больше не надо ломать голову над тем, как правильно считать количество вакцинированных сотрудников. Роспотребнадзор и Минтруд дали совместные разъяснения.
Скачать разъяснения — тут.
Расчет процента привитых надо считать следующим образом:
Шаг 1. Составить список сотрудников, включая наемных работников, работающих по трудовому договору и выполняющих постоянную, временную или сезонную работу, а также собственников компании, которым выплачивается зарплата.
То есть берем списочную численность, за исключением вакантных должностей.
Шаг 2. Собрать информацию обо всех вакцинированных работниках.
В рекомендациях отмечено, что данные о прохождении или об отказе в прохождении вакцинации относятся к персональным данным. Они не подлежат распространению без согласия работника.
Шаг 3. Количество привитых сотрудников делим на списочную численность и умножаем на 100%.
Рекомендации работодателям по правилам оформления и проведения обязательной вакцинации — читать тут.