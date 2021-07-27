💰 Мошенники выманивают деньги через розыгрыши в мессенджерах

Злоумышленники придумали новый способ мошенничества — розыгрыши в мессенджерах. Они просят оплатить комиссию якобы за перевод долларового выигрыша в рубли.

О новом способе кражи денег рассказали в Сбербанке:

«Новая уловка мошенников — „акция мессенджеров“. Злоумышленники объявляют о конкурсе в сети, якобы организованном популярными программами для переписки. Если человек переходит по ссылке, то попадает на фишинговый сайт, где написано, что призовой фонд акции составляет один миллион долларов», — отметили в банке.

Размер приза может быть разным: от 10 до 5 000 долларов. Победитель — участник, вошедший в ТОП-100 пользователей какой-либо известной соцсети. И в дальнейшем при переписке с ботом человеку сообщается, что он может выиграть еще пять призов.

Примерный выигрыш на одного человека — несколько тысяч долларов. Перечислить приз могут только в рублях, поэтому победителю предлагают оплатить комиссию за конвертацию валюты и получить свои деньги. Размер комиссии небольшой, до 1 000 рублей.

Для оплаты комиссии надо ввести все данные карты, включая трехзначный код с оборотной стороны. И подтвердить перевод по СМС.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, не надо переходить по сомнительным ссылкам. А все розыгрыши — тщательно проверять. И точно не переводить никакие деньги:

«Если для участия в конкурсе необходимо оплатить „комиссию“ или „взнос“, делать этого не нужно ни при каких обстоятельствах. Об этом просят только мошенники. Помните, что при конвертации валюты комиссию не нужно оплачивать отдельно, она взимается автоматически. Более того, если речь идёт о зачислении приза, все организационные расходы должен брать на себя организатор», — посоветовал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Цитата по «РИА Новости».