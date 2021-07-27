74% соискателей сталкиваются с обманом в вакансиях

Две трети опрошенных отметили, что часто информация в вакансиях не соответствует действительности.
Такой результат показал опрос сервиса «Работа.ру», сообщают «Известия».
Более 5 тыс. участников приняли участие в исследование. Из них почти 3,5 тыс. отметили, что работодатели скрывают правду от соискателей.
Основная ложь заключается:
- в размере зарплаты — 79%;
- в перечне трудовых обязанностей — 71%;
- в условиях труда — 65%;
- в графике работы — 29%.
Из тех, кто отметил про ложь на работе, правду они узнали:
- 41% — после трудоустройства;
- 40% — на собеседовании;
- 21% — по отзывам от сотрудников с сайтов-отзовиков перед трудоустройством.
Подписывайтесь на канал «БУХ! Молния». И проходите опросы вместе с нами.