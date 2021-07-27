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74% соискателей сталкиваются с обманом в вакансиях

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Рубрика Трудовые отношения
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Две трети опрошенных отметили, что часто информация в вакансиях не соответствует действительности.

Такой результат показал опрос сервиса «Работа.ру», сообщают «Известия».

Более 5 тыс. участников приняли участие в исследование. Из них почти 3,5 тыс. отметили, что работодатели скрывают правду от соискателей.

Основная ложь заключается:

  • в размере зарплаты — 79%;
  • в перечне трудовых обязанностей — 71%;
  • в условиях труда — 65%;
  • в графике работы — 29%.

Из тех, кто отметил про ложь на работе, правду они узнали:

  • 41% — после трудоустройства;
  • 40% — на собеседовании;
  • 21% — по отзывам от сотрудников с сайтов-отзовиков перед трудоустройством.

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