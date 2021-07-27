Налоговики приходят с осмотром помещения, но не к проверяемой компании, а к ее арендодателю. А перед этим письменно просят предоставить доступ в помещения. Более того, осмотр собирается проводить инспекция, которая сама проверку не проводит, а по поручению от другой.

Рассказал на своей странице в Facebook налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

«Итак, осмотр территорий и помещений проверяемого лица. Ст. 91, 92 НК РФ. Я расскажу о реальных случаях, которые помогут вам разобраться, как можно, а как «не можно» налоговому органу

Брянские смотрины. Компания «И», арендующая в г. Брянск помещения, получает письмо подобного содержания. Важно, что в отношении неё не проводится камеральной или выездной налоговой проверки.

Что примечательно. По этому адресу в субаренду московская компания, в отношении которой проводилась [именно проводилась, это важно] КНП, снимает помещения под производство, но к ней никто с подобным письмом не обращается.

Обращаются к её арендодателю. С попыткой осмотра налоговики в этот случай опоздали, потому что камеральная налоговая проверка в отношении московской организации была закончена за неделю до получения данного письма. Поэтому соответствующий ответ с отказом в предоставлении доступа был направлен в ИФНС по г. Брянску. А даже если бы и не опоздали, получили бы отказ и вот почему.

Первый казус на который я обратил внимание, это то, что Брянская налоговая, не проводящая налоговую проверку, собирается проводить осмотр территорий и помещений.

Согласно ст. 91 НК РФ, доступ на территорию или в помещение проверяемого лица предоставляется должностным лицам налогового органа непосредственно проводящим налоговую проверку. Непосредственно. Брянская ИФНС такой непосредственной в данном случае не является.

Я перерыл огромное количество практики, но по данному вопросу [проведение осмотра налоговиками, не проводящими налоговую проверку] информации мало. В одном из судебных решений была жалкая попытка налоговиков рассказать о том, что налоговый орган является единой системой, поэтому они не являясь непосредственными проверяющими могут проводить осмотр, но суд вернул их в реальность налогового законодательства.

Второе нарушение, которое мы не дали совершить брянским налоговикам, касается проведения осмотра у контрагента проверяемого лица или третьих лиц, что запрещено и по этому поводу имеется решение ВС РФ, апелляционное определение Апеляционной коллегии ВС и даже письмо ФНС«.

А в комментариях поделились вот таким опытом:

«Вчера вызывала полицию в связи с несанкционированным доступом на территорию юрлица неустановленных граждан (читай ИФНС другого проверяемого лица решила вскрыть и изъять все подряд в помещении, где установили совпадение IP-адресов проверяемой и непроверяемой компании). Это второй кейс за последний месяц. Поэтому наличие в принципе какого-то диалога с ИФНС как-то даже удивительно... Там ОБЭП не подключили, видимо, пока».

В любом случае, жалобы писать нужно. Кстати, недавно на «Клерке» писали о подобном случае, когда арендодатель отказался открывать офис арендатора налоговикам, и они его просто вскрыли и вошли.