💉 Работодатель может отстранить дистанционщика за отказ от вакцинации против ковида

Дистанционный работник ничем не отличается от обычного, работающего в офисе. Поэтому работодатель имеет право отстранить его от работы за отказ от вакцинации против ковида. Исключение — есть медотвод.
На это обратил внимание Роструд в письме от 13.07.2021 № 1811-ТЗ.
Прививка от ковида внесена в календарь профилактических прививок по эпидемпоказаниям. Если в регионе есть постановление главного санитарного врача о вакцинации работников отдельных отраслей, то таких сотрудников надо прививать.
Исключение — только для сотрудников, которым противопоказана прививка. Основанием является медотвод от врача.
В перечне исключения нет указания на то, что на дистанционщиков не распространяется постановление главного санитарного врача по региону.
Отказавшегося от вакцинации дистанционного работника можно отстранить без сохранения заработной платы.
Ранее об этом писали на «Клерке». Сейчас Роструд опубликовал данное письмо. Изучить его можно здесь.