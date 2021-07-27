💉 Работодатель может отстранить дистанционщика за отказ от вакцинации против ковида

Дистанционный работник ничем не отличается от обычного, работающего в офисе. Поэтому работодатель имеет право отстранить его от работы за отказ от вакцинации против ковида. Исключение — есть медотвод.

На это обратил внимание Роструд в письме от 13.07.2021 № 1811-ТЗ.

Прививка от ковида внесена в календарь профилактических прививок по эпидемпоказаниям. Если в регионе есть постановление главного санитарного врача о вакцинации работников отдельных отраслей, то таких сотрудников надо прививать.

Исключение — только для сотрудников, которым противопоказана прививка. Основанием является медотвод от врача.

В перечне исключения нет указания на то, что на дистанционщиков не распространяется постановление главного санитарного врача по региону.

Отказавшегося от вакцинации дистанционного работника можно отстранить без сохранения заработной платы.