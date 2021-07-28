Новый работодатель не должен давать выходные за ранее неотгуленные дни сдачи крови. Но может

Работодатель обязан давать выходные дни сотруднику-донору за сдачу крови. При увольнении такие выходные сгорают. Однако новый работодатель может дать выходные, если захочет.

Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

ТК обязывает работодателей давать выходной за день сдачи крови, если донор все же вышел на работу.

Но такие дни не переносятся от одного работодателя к другому.

Однако если новый работодатель не будет против, то по соглашению сторон он может дать выходной донору. Даже если день сдачи крови приходился на период трудоустройства у прошлого работодателя. Нарушением ТК это не является.