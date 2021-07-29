ИП уволил последнего работника. РСВ надо сдавать до конца года

ИП должен сдавать расчет по страховым взносам весь год, если в начале года был хоть один трудовой договор. Даже если в течение этого года сотрудник уволился, и ИП остался без работников.
На это обратили внимание налоговики в разделе «Часто задаваемые вопросы» на своем сайте.
Суммы зарплат и иных выплат работникам в расчете по страховым взносам отражаются нарастающим итогом с начала года.
Поэтому, даже если ИП расторгнул трудовой договор с последним работником в первом квартале или полугодии, сдавать РСВ надо до конца расчетного периода, то есть до конца года.
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