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ИП уволил последнего работника. РСВ надо сдавать до конца года

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Рубрика РСВ
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ИП должен сдавать расчет по страховым взносам весь год, если в начале года был хоть один трудовой договор. Даже если в течение этого года сотрудник уволился, и ИП остался без работников.

На это обратили внимание налоговики в разделе «Часто задаваемые вопросы» на своем сайте.

Суммы зарплат и иных выплат работникам в расчете по страховым взносам отражаются нарастающим итогом с начала года.

Поэтому, даже если ИП расторгнул трудовой договор с последним работником в первом квартале или полугодии, сдавать РСВ надо до конца расчетного периода, то есть до конца года.

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