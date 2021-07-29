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Налоговики начнут блокировать имущество компаний-должников в начале проверки

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Рубрика Налоговые проверки
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Новый метод обременения имущества до завершения налоговой проверки начнут применять к организациям по риск-ориентированному подходу. Таким образом, компании не смогут вывести все активы и уйти от уплаты налогов.

Нововведение разрабатывает Минфин совместно с ФНС. Об этом рассказал близкий к правительству источник и представитель Минфина, сообщают «Ведомости».

«Сейчас с момента старта налоговой проверки „уклонисты“ успевают распродать все имущество, вывести капитал и обанкротиться. Инициатива направлена на пресечение такой практики», — рассказал источник.

Цитата по «Ведомостям».

Если такой подход будет принят, то налоговики смогут зафиксировать и наложить обременение на имущество должника, которого подозревают в недобросовестности, в начале проверки. То есть уйти от уплаты налогов, реализовав или переоформив активы, уже не получится.

Сейчас налоговики имеют право наложить обременение на имущество только по решению о привлечении должника к ответственности, которое выносится по завершению налоговой проверки, или если должник не сдает отчеты.

Но не все поддерживают данную идею. Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин:

«Бизнес по факту останется без инструментов и времени на защиту своих интересов, поскольку такие решения будут приниматься не на основании результатов всей проверки, а на основании предварительных выводов, которые могут быть ошибочными», — отметил Катырин.

Цитата по «Ведомостям».

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