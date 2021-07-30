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20% компаний общепита закрылись или продали бизнес из-за бесковидного режима работы

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Рубрика Свой бизнес
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Каждой пятой столичной компании общественного питания пришлось закрыться или поменять собственника из-за введения QR-кодов для посетителей.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева:

«Около 20% [заведений общепита] либо закрылись, либо у них поменялся собственник. То есть ресторан не закрылся, но бизнес перешел в руки другому предпринимателю», — отметила Минеева.

Цитата по «ТАСС».

По ее словам, те компании общепита, которые не закрылись, а продолжили работать, постепенно восстанавливаются после бесковидного режима работы.

Про бесковидный режим работы общепита ранее писали на «Клерке»:

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