20% компаний общепита закрылись или продали бизнес из-за бесковидного режима работы

Каждой пятой столичной компании общественного питания пришлось закрыться или поменять собственника из-за введения QR-кодов для посетителей.
Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева:
«Около 20% [заведений общепита] либо закрылись, либо у них поменялся собственник. То есть ресторан не закрылся, но бизнес перешел в руки другому предпринимателю», — отметила Минеева.
Цитата по «ТАСС».
По ее словам, те компании общепита, которые не закрылись, а продолжили работать, постепенно восстанавливаются после бесковидного режима работы.
Про бесковидный режим работы общепита ранее писали на «Клерке»: