Бухгалтеры жалуются, что не приходят уведомления о принятии отчетов. У налоговиков снова сбой?

По отчетам, отправленным с 27 июля, не приходят уведомления о приеме. Некоторые разволновались и решили уточнить, это массовая проблема или единичная.

Обсуждение происходит в «Красном уголке бухгалтера»:

«Доброго дня, коллеги, у кого ещё висят отчёты с 27 июля? Опять по ту сторону не ожидали отчётного периода».

Большинство отметили, что у них тоже все отчеты висят. А кто-то даже порадовался такому посту. Так как переживал, что у него единичный случай:

«У меня тоже висит, 27 число, 10 отчётов по 6-НДФЛ. Сегодня волновалась. Слава богу, я не одна такая! Астрал ответил что доставлено, хотя квитанции о доставке нет».

Другие же обращались с этим вопросом к налоговикам. Оказывается, это у них проблема:

«У меня тоже висит и нет ответа, сегодня даже ездила в ИФНС, они сказали у них „пробка“ образовалась из отчетов. Самарская обл.».

Кто-то отметил, что не везде. Московская область прошла нормально, а вот по обособке — нет:

«У меня обособка висит по Ставропольскому краю. Прибыль и НФДЛ. А по голове в МО все шустро приняли».

Один комментатор сказал, что предугадал эту ситуацию и отправил все отчеты заранее:

«Сдавала раньше, в 20 числах. Все прошло и квитанции получены — ибо предвидела что такое безобразие будет. Но справки весят. Наверное пилят они новую программу».

А кому-то без разницы. Как правильно отмечено — главное направить по ТКС вовремя:

«Ну и пусть висят, пока не созреют:-). Отправили же, а как у них там с физиологией — их беда. Отвиснут... А я отдыхать!)».

Оказывается, Контур.Экстерн предупредил своих клиентов о такой проблеме:

«В Контуре сообщение, что всё висит с 27-го июля, пересдавать не надо. Надо ждать».

А как у вас дела с отчетами? Пришли уведомления о приеме?