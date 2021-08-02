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Назвали ТОП-3 высокооплачиваемых специалистов на август

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Рубрика Зарплата
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Выше всего зарплату в августовских вакансиях предлагают гендиру компании по производству теплового оборудования, стоматологу-имплантологу и техническому архитектору по разработке корпоративных мессенджеров.

Такие результаты показало исследование сервиса «Работа.ру», рассказывают «РИА Новости».

Глава компании по производству теплового оборудования может получать до 600 тыс. рублей в месяц.

Такой специалист должен:

  • иметь опыт работы в аналогичной должности от трех лет со штатом от 300 человек;
  • уметь работать в офисных программах и 1С;
  • знать управленческие и бизнес-навыки;
  • иметь опыт автоматизации и систематизации бизнес-процессов.

Вторая самая высокооплачиваемая вакансия — стоматолог-имплантолог. В частной клинике такой специалист может получать до 400 тысяч рублей. При наличии опыта работы от трех лет.

В ТОП-3 также вошел и специалист по разработке корпоративных мессенджеров — технический архитектор. Ему готовы платить до 275 тыс. рублей, если он сможет подтвердить свой стаж от года успешными кейсами.

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