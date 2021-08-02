💻 Налоговики не внесли компанию в реестр МСП? Подаем заявление через интернет

Компания может подать заявление через онлайн-сервис, если налоговая не включила ее в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Об этом напомнили в УФНС по Ростовской области.

Ежегодно налоговики формируют список компаний, которые относятся к малому и среднему бизнесу. Если организация не была включена в этот реестр, то можно подать заявку через онлайн-сервис.

Налоговики отметили, что при подаче заявления надо правильно заполнить код ИФНС по месту постановки на учет. Иначе заявление не будет рассмотрено.

Малый и средний бизнес могут пользоваться разными льготами. Например, они смогут получить в коронавирус гранты при приостановке деятельности. А также могут участвовать в госзакупках у субъектов МСП.