Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

💻 Налоговики не внесли компанию в реестр МСП? Подаем заявление через интернет

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Малый бизнес
Версия для печати

Компания может подать заявление через онлайн-сервис, если налоговая не включила ее в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Об этом напомнили в УФНС по Ростовской области.

Ежегодно налоговики формируют список компаний, которые относятся к малому и среднему бизнесу. Если организация не была включена в этот реестр, то можно подать заявку через онлайн-сервис.

ре

Налоговики отметили, что при подаче заявления надо правильно заполнить код ИФНС по месту постановки на учет. Иначе заявление не будет рассмотрено.

Малый и средний бизнес могут пользоваться разными льготами. Например, они смогут получить в коронавирус гранты при приостановке деятельности. А также могут участвовать в госзакупках у субъектов МСП.

Как определить вид своего бизнеса — читать тут.

Подборка полезных мероприятий

Разместить