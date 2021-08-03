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Налоговики откажут в вычете НДС, если счет-фактура подписан факсимиле. Даже если потом его переподписать

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Рубрика НДС
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Счет-фактура должен быть подписан собственноручно. Иначе налоговики откажут в вычете. Даже если потом представить вновь оформленные надлежащим образом документы.

ВС встал на сторону налоговой и отказал в вычете НДС по счетам-фактурам, подписанным с помощью факсимиле.

Скачать определение ВС от 16.07.2021 № 307-ЭС21-10502 можно тут.

В ходе выездной проверки налоговики отказали в вычете НДС на сумму более 5 млн рублей по счетам-фактурам, подписанные с помощью факсимиле.

Позже компания представила вновь подписанные документы, но на решение ИФНС это никак не повлияло.

ВС отметил, что отказ в вычете НДС правомерен, так как счета-фактуры были оформлены с нарушением законодательства. Тот факт, что позже были представлены надлежащим образом заполненные документы, не отменяет решения налоговиков.

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