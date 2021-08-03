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Количество невыездных должников сократилось до 5 млн

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Рубрика Исполнительное производство
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За второй квартал 2 млн человек смогли расплатиться с долгами. По состоянию на 1 июля выезд за границу запрещен 5 млн.

1 апреля 2021 года выезд за границу из-за долгов был закрыт для 7 млн людей — читать тут.

По итогам полугодия, количество невыездных человек составляет 5 млн. В аналогичном периоде 2020 года выезд за границу был запрещен 3,9 млн.

В основном должники должны по кредитам, коммунальным платежам и алиментам. Об этом рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев:

«Самое большое количество „дел в работе“ — это долги перед кредитными организациями (11,9 млн), услугам ЖКХ (5,3 млн) и невыплаченные алименты (1,1 млн)», — отметил президент НАПКА.

Цитата по «Известиям».

За полгода судебные приставы возбудили 32,4 млн новых исполнительных производств. А также смогли взыскать 441,7 млн рублей.

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