❓ Уведомление об УСН не было подано, но налоговики принимали декларации. Считается ли, что ИП на УСН?

ИП в прошлом году не подал после регистрации уведомление о применении УСН. Однако налоговики спохватились только сейчас и блокирнули счет. Удастся ли отбиться от их претензий?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Ситуация: ИП зарегистрировался в октябре 2020 года, и не донес в течение 30 дней с момента регистрации в территориальную ИФНС уведомление о переходе на УСН (6%). Бухгалтер своевременно не проконтролировал (то есть уведомление оформил и проконсультировал, но 2-ой экз. уведомления с подписью ИФНС у этого ИП не запросил). Все это время — исчислялись налоги в соответствии с УСН, 6%.

В августе 2021 приходит блокировка от ИФНС по причине не представления НД по НДС за 1 кв. 2021 года.

Подскажите, пожалуйста, из вашей практики — есть ли возможность доказать ИФНС, что ИП применял УСН? Что можно сделать?».

В комментариях спросили, точно ли ИП не донес уведомление о применении УСН:

«А точно известно, что не донёс уведомление? У меня вот обратная ситуация была, сказал, что не донёс, я за полугодие и 9 мес НДС сдавала, а потом из налоговой позвонили и сказали, что у него же УСН))) Откройте на nalog.ru Прозрачный бизнес, найдите этого ИП, там есть раздел — сведения о применяемых спецрежимах, про УСН там должны быть сведения».

Автор пишет, что точно. Не смог из-за пандемии доехать.

«Точно, говорит. Вообще там не был. Был только в регистрирующей, в территориальную свою так и не дошел».

Пишут, что раз ИП не подал уведомление, значит он применяет ОСНО:

«Ну раз ИП не донес уведомление, значит на УСН он не перешёл. Придётся все по ОСНО сдавать. Никак вы не докажете».

Автор хочет в ответе налоговикам бить на тот факт, что налоговики поздно спохватились:

«Попробуем им написать ответ, с доводами о поданной и принятой НД по УСН. Странно, почему они не заблокировали раньше? У ИП были поступления по р/с за 2020 год. И по идее, ИФНС должна была заблокировать счет за непредставление НД по НДС еще за 4 кв. 2020 года, однако прилетает только сейчас и за неподачу НД по НДС за 1 кв. 2021 года».

Еще один довод в пользу ИП, по мнению комментаторов:

«А как же ФНС у него приняла декларацию по УСН, если было само уверено, что ИП на ОСНО? А раз приняли, значит согласились, что он на УСН... Что заодно и доказывает, что он подал им Уведомление, а они второй экземпляр ему не вернули...».

Скорее всего, вряд ли получится отбиться. Есть уведомительный порядок применения спецрежима, он не соблюден.