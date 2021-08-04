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Вводный инструктаж нельзя проводить до официального трудоустройства

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Рубрика Охрана труда
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Компании должны проводить вводный инструктаж сотрудников после трудоустройства. Но до фактического допуска к работе. Потенциальным сотрудникам или соискателям — нельзя.

Такого мнения придерживается Роструд в ответе на сайте Онлайнинспекция.рф.

Компания спрашивает, можно ли провести инструктаж 1-го числа, а приказ о приеме на работу издать 3-го числа.

Роструд отметил, что так делать нельзя. Вводный инструктаж проводится для всех новых работников и сотрудников, которые переводятся на другую работу.

То есть проводить вводный инструктаж соискателю или потенциальному работнику нельзя.

Инструктаж проводится после официального трудоустройства, но до фактического допуска к работе.

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