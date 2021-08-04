Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Налоговик требует документы по требованию в бумажном виде. Как убедить его принять сканы?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налоговые проверки
Версия для печати

На карантине компания предоставляла сканы документов по требованию налоговиков. А сейчас инспектор все требует на бумаге в прошитом виде. Хотя бухгалтеры рассказывают, что везде уже можно сканы. 

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Уважаемые коллеги, поделитесь опытом. В каком виде вы подаете документы по требованию? Я представляю интересы компании в налоговом органе. Компания экспортирует продукцию в дальнее зарубежье и каждый квартал возмещает НДС.

Суммы возмещения очень большие — сотни миллионов.

Соответственно, каждый квартал проводится камеральная налоговая проверка по НДС с предоставлением огромного количества документов, подтверждающих и правомерность применения 0% ставки, и правомерность применения налоговых вычетов.

В 2020 году, во время карантина, мы передавали в налоговую всю эту кучу документов по ТКС в виде сканов. Проверяющий инспектор, скрипя зубами, согласилась на сканы. Налоговики почему-то хотят получать копии документов на бумаге, чтобы им весь этот ворох привезли в распечатанном и прошитом виде.

А когда карантин закончился, то и наш эксперимент с электронной отправкой документов в налоговую завершился. Инспектор сказала, что ждет от нас все документы на бумаге, а то ей все равно придется все распечатывать, а у них проблемы с бумагой, и вообще это неудобно. Вот вам и цифровизация.

Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом. А как вы отправляете большие объемы подтверждающих документов в налоговую?».

В комментариях пишут, что наоборот на бумаге не хотели принимать. Похоже, все зависит от конкретного инспектора:

«Мне как-то сказали «фи», когда я папку документов сдала. На них не угодить. Вероятно от инспектора только зависит — но можно же студента на 2 дня в неделю нанять на сканировать/переплести».

Автор пишет, что согласна с этим утверждением:

«Думаю, вы правы. Все зависит от инспектора. В любом случае не хочется ссориться, поэтому подстраиваешься под них. В общем инспектор очень приятная и многое помогает, советует. Она уже зрелого возраста. Поэтому есть привычки, которые выработались годами работы».

Кто-то пишет, что сейчас все наоборот в электронный формат по проверкам переводят:

«Сейчас, кажется, наоборот тенденция перевести КНП НДС полностью на электронные копии. Почитайте официальные рекомендации ФНС о формате ответа на Требование по КНП. У меня тоже настоятельно просят все материалы в эл. формате. Думаю, ваша инспектор злоупотребляет полномочиями. Возможно, по причине того, что ей так проще работать».

Еще пишут, что отправляют только сканами:

«Только недавно 998 сканов отправляла по требованию. Налоговики позвонили и сказали, что часть доков не открывается... А наша какая проблема? Больше вопросов не было».

А кто-то сканы с 2018 года отправляет:

«Еще с 2018 года точно отправляем только в сканах, да еще и в архивы их засовываем, чтобы побольше в одно письмо запихнуть».

Кто-то отправляет по ТКС, но налоговики часть писем теряют:

«Отправляю только по ТКС. Но, когда очень большой объём, было тоже возмещение НДС, получается по 20-30 писем надо отправить из-за ограничений объёма. В итоге часть этих писем налоговая где-то теряла и постоянно шли повторные запросы».

Поэтому нумеруют каждое письмо и делают опись:

«Вот у меня та же ситуация, строго нумерую каждое электронное письмо и потом ещё всё это объединяю в опись — в каком письме что послала».

Автор поста в итоге пишет:

«Смотрю по ответам и получается, что уже везде сканами отвечают. Это хорошо. Думаю и до нашего инспектора дойдёт эта практика».

Центр обучения «Клерка» приглашает прослушать авторский онлайн-курс: «Все про НДС. Разбор ситуаций по НДС на понятных примерах». Со скидкой 20%.

Подборка полезных мероприятий

Разместить