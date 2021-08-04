Налоговик требует документы по требованию в бумажном виде. Как убедить его принять сканы?

На карантине компания предоставляла сканы документов по требованию налоговиков. А сейчас инспектор все требует на бумаге в прошитом виде. Хотя бухгалтеры рассказывают, что везде уже можно сканы.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Уважаемые коллеги, поделитесь опытом. В каком виде вы подаете документы по требованию? Я представляю интересы компании в налоговом органе. Компания экспортирует продукцию в дальнее зарубежье и каждый квартал возмещает НДС.

Суммы возмещения очень большие — сотни миллионов.

Соответственно, каждый квартал проводится камеральная налоговая проверка по НДС с предоставлением огромного количества документов, подтверждающих и правомерность применения 0% ставки, и правомерность применения налоговых вычетов.

В 2020 году, во время карантина, мы передавали в налоговую всю эту кучу документов по ТКС в виде сканов. Проверяющий инспектор, скрипя зубами, согласилась на сканы. Налоговики почему-то хотят получать копии документов на бумаге, чтобы им весь этот ворох привезли в распечатанном и прошитом виде.

А когда карантин закончился, то и наш эксперимент с электронной отправкой документов в налоговую завершился. Инспектор сказала, что ждет от нас все документы на бумаге, а то ей все равно придется все распечатывать, а у них проблемы с бумагой, и вообще это неудобно. Вот вам и цифровизация.

Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом. А как вы отправляете большие объемы подтверждающих документов в налоговую?».

В комментариях пишут, что наоборот на бумаге не хотели принимать. Похоже, все зависит от конкретного инспектора:

«Мне как-то сказали «фи», когда я папку документов сдала. На них не угодить. Вероятно от инспектора только зависит — но можно же студента на 2 дня в неделю нанять на сканировать/переплести».

Автор пишет, что согласна с этим утверждением:

«Думаю, вы правы. Все зависит от инспектора. В любом случае не хочется ссориться, поэтому подстраиваешься под них. В общем инспектор очень приятная и многое помогает, советует. Она уже зрелого возраста. Поэтому есть привычки, которые выработались годами работы».

Кто-то пишет, что сейчас все наоборот в электронный формат по проверкам переводят:

«Сейчас, кажется, наоборот тенденция перевести КНП НДС полностью на электронные копии. Почитайте официальные рекомендации ФНС о формате ответа на Требование по КНП. У меня тоже настоятельно просят все материалы в эл. формате. Думаю, ваша инспектор злоупотребляет полномочиями. Возможно, по причине того, что ей так проще работать».

Еще пишут, что отправляют только сканами:

«Только недавно 998 сканов отправляла по требованию. Налоговики позвонили и сказали, что часть доков не открывается... А наша какая проблема? Больше вопросов не было».

А кто-то сканы с 2018 года отправляет:

«Еще с 2018 года точно отправляем только в сканах, да еще и в архивы их засовываем, чтобы побольше в одно письмо запихнуть».

Кто-то отправляет по ТКС, но налоговики часть писем теряют:

«Отправляю только по ТКС. Но, когда очень большой объём, было тоже возмещение НДС, получается по 20-30 писем надо отправить из-за ограничений объёма. В итоге часть этих писем налоговая где-то теряла и постоянно шли повторные запросы».

Поэтому нумеруют каждое письмо и делают опись:

«Вот у меня та же ситуация, строго нумерую каждое электронное письмо и потом ещё всё это объединяю в опись — в каком письме что послала».

Автор поста в итоге пишет:

«Смотрю по ответам и получается, что уже везде сканами отвечают. Это хорошо. Думаю и до нашего инспектора дойдёт эта практика».