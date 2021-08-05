Акт, подписанный факсимиле, не подтверждает расходов для налога при УСН

Упрощенец не может принять к учету расходы, подтвержденные актом с факсимильной подписью, при расчете налога.
Об этом напомнил Минфин в письме от 10 июня 2021 № 03-11-11/45946.
Как отметили в министерстве, документ, подтверждающий расходы, должен быть подписан собственноручно.
То есть расходы по актам выполненных работ, подписанных факсимиле, нельзя учесть при определении объекта налогообложения.
Стоит отметить, что это правило распространяется на компании любого режима налогообложения, в том числе и УСН.
Ранее на «Клерке» писали, что налоговики откажут в вычете НДС, если счет-фактура подписан факсимиле. Даже если потом его переподписать.