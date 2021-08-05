76% никогда не сталкивались с отказом в приеме на работу из-за внешности

Три четверти опрошенных отметили, что им никогда не отказывали в приеме на работу из-за внешности. А те, кто сталкивался, рассказал о своих причинах отказов.

Опрос проводился на «Клерке»...

и в «БУХ! Молнии».

Только в совокупности 16% получали отказ в приеме на работу из-за внешности хотя бы пару раз.

А вот 76% опрошенных отметили, что с такими отказами не сталкивались.

Но были и те, кто поделился

«У меня был такой случай.. Лицом не вышла, взгляд злой и слишком толстая, это при том, что собеседование вела дама, сидящая на 2-х стульях с жуткой отдышкой и габаритами Камаза».

А кто-то рассказал и про свои отказы, и про отказы знакомой:

«Моей знакомой отказали в приеме с формулировкой «вы слишком хорошо одеваетесь и выглядите в целом, поэтому нашей зарплаты вам точно не хватит». А мне раньше отказывали по причине «молодая симпатичная, сразу в декрет уйдешь», уже лет 10 "ухожу"?﻿».

А вот один комментатор сказал, что не только кадровики смотрят на внешность, но и

«Друг не стал работать в крупной компании по причине того, что руководители, которые его собеседовали, не следили за личной гигиеной. Он сказал, что со свиньями работать ему будет некомфортно. Я поддерживаю».

Однако правильно отмечено, как бы не были важны навыки соискателя, на внешность все равно обращаешь внимание:

«Именно поэтому я оценивал кандидатов по результатам нескольких тестов. И то до конца не мог исключить влияние их внешности на свое решение».