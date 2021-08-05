Налоговики будут знать все о недвижимости, в том числе и про обременение из-за ипотеки или ареста

С 1 ноября 2022 года Росреестр обязан будет сообщать в налоговую информацию по ограничению прав на недвижимость из-за ареста или ипотеки.
Нововведения вносятся приказом ФНС от 05.07.2021 № ЕД-7-21/632@. Они начнут применяться с 1 ноября 2022 года.
Информация о недвижимости и ограничении прав указывается отдельно в отношении компаний…
и в отношении физлиц и ИП.
Нововведения касаются информации по ограничению права из-за:
- ареста;
- залога в качестве меры пресечения;
- ипотеки;
- ипотеки в силу закона;
- установления запрета на совершение определенных действий с недвижимым имуществом.
Такие сведения будут поступать налоговикам в течение 10 рабочих дней после регистрации права собственности или внесения изменений. А также ежегодно до 15 февраля.
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