Налоговики будут знать все о недвижимости, в том числе и про обременение из-за ипотеки или ареста

С 1 ноября 2022 года Росреестр обязан будет сообщать в налоговую информацию по ограничению прав на недвижимость из-за ареста или ипотеки.

Нововведения вносятся приказом ФНС от 05.07.2021 № ЕД-7-21/632@. Они начнут применяться с 1 ноября 2022 года.

Информация о недвижимости и ограничении прав указывается отдельно в отношении компаний…

и в отношении физлиц и ИП.

Нововведения касаются информации по ограничению права из-за:

ареста;

залога в качестве меры пресечения;

ипотеки;

ипотеки в силу закона;

установления запрета на совершение определенных действий с недвижимым имуществом.

Такие сведения будут поступать налоговикам в течение 10 рабочих дней после регистрации права собственности или внесения изменений. А также ежегодно до 15 февраля.