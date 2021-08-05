Товар год отпускали со ставкой НДС 20%, а надо было 10%. Что теперь делать бухгалтеру?

Бухгалтер взяла новую компанию на аутсорс. И внезапно обнаружила, что товар отпускают со ставкой НДС 20%, хотя с июля прошлого года она для него 10%. Как лучше: все переделывать или просто начать отпускать со ставкой 10%?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Взяла на обслуживание компанию посредине года. Обнаружила, что в компании товар продается со ставкой НДС 20%, хотя подпадает под 10% с 1 июля 2020 г.

Что делать? Продолжить отгрузку по 20% или переделывать все с середины прошлого года по 10% ставке? Учитывая, что сам товар тоже „зашел“ на компанию в августе 2020 с неверной ставкой в 20%...

В общем, тот ответ, который я знаю — мне не нравится. Может вы другой подскажете, который мне больше понравится?».

В комментариях спросили, почему товар зашел по ставке 20%:

«А почему товар зашёл по 20%? Это ваша же фирма вам его продала, тоже применив неверную ставку? Или это сторонняя компания? Я бы сначала разобралась с вопросом, почему входящий НДС 20%».

Автор поясняет:

«Тогда было 20%, когда заходил товар. А с 1 июля 2020 стало 10%».

Советуют обсудить это с заказчиком:

«Обсудить с заказчиком. Если хочет, чтобы переделали, должен быть готов заплатить. Если не готов или не хочет переделывать, ну и шиш с ним. Дальше выставлять правильно, а старые забыть».

Кто-то советует с текущей даты выставлять по ставке 10%, а прошлые периоды трогать — это риск привлечь к себе внимание налоговиков:

«Думаю, с текущей даты по 10% выставлять, однозначно. Исправление прошлых периодов повлечет со стороны вашей компании не только перевыставление СФ, но и возврат излишне полученных сумм НДС. Руководство к этому готово? Это может значительно повлиять на ДДС и оборотные средства. А покупатели потеряют право на вычет по прошлым периодам, им придется сдавать корректировки и доплачивать в бюджет. Думаю, это стоит согласовать с руководством, описав последствия для всех».

Кроме того, высказали мнение, что за все это переделывание резонно дополнительных денег попросить.

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