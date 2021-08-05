Говорить о четырехдневке неправильно. Надо говорить о сокращении рабочих часов в неделю

Четырехдневную рабочую неделю могут ввести только при условии, что зарплата не уменьшится. И правильно надо говорить не про четырехдневку, а про сокращение рабочих часов. Хотя все это проблематично.

Такого мнения придерживаются в Федерации независимых профсоюзов:

«При этом главное условие, чтобы четырехдневная рабочая неделя была установлена с сохранением заработной платы. Но это тут же вызывает вопрос у работодателей, которые не хотят этого делать», — отметил председатель профсоюзов Михаил Шмаков.

Цитата по « Известиям ».

Кроме этого, Шмаков отметил, что правильно говорить не о четырехдневной рабочей неделе, а о сокращении рабочих часов. Так как ТК устанавливает нормировку именно в 40 рабочих часов, а не количество рабочих дней. Поэтому «надо говорить о 35-, о 36-часовой рабочей неделе».

Если не изменить это правило, то компаниям, при введении четырехдневке, придется увеличивать количество рабочих часов с 8 до 10. И объявить о трех выходных днях в неделю.

«Поэтому при желании это всё решаемо. Но должна быть разработана целая государственная программа. Ведь от этого зависит многое: работа школ, детских садов, всей сферы обслуживания и так далее. Поэтому мы относимся к этому предложению прагматично», — рассказал Шмаков.

Цитата по «Известиям».

На «Клерке» ранее уже писали про четырехдневную рабочую неделю: