Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Говорить о четырехдневке неправильно. Надо говорить о сокращении рабочих часов в неделю

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Трудовые отношения
Версия для печати

Четырехдневную рабочую неделю могут ввести только при условии, что зарплата не уменьшится. И правильно надо говорить не про четырехдневку, а про сокращение рабочих часов. Хотя все это проблематично.

Такого мнения придерживаются в Федерации независимых профсоюзов:

«При этом главное условие, чтобы четырехдневная рабочая неделя была установлена с сохранением заработной платы. Но это тут же вызывает вопрос у работодателей, которые не хотят этого делать», — отметил председатель профсоюзов Михаил Шмаков.

Цитата по «Известиям».

Кроме этого, Шмаков отметил, что правильно говорить не о четырехдневной рабочей неделе, а о сокращении рабочих часов. Так как ТК устанавливает нормировку именно в 40 рабочих часов, а не количество рабочих дней. Поэтому «надо говорить о 35-, о 36-часовой рабочей неделе».

Если не изменить это правило, то компаниям, при введении четырехдневке, придется увеличивать количество рабочих часов с 8 до 10. И объявить о трех выходных днях в неделю.

«Поэтому при желании это всё решаемо. Но должна быть разработана целая государственная программа. Ведь от этого зависит многое: работа школ, детских садов, всей сферы обслуживания и так далее. Поэтому мы относимся к этому предложению прагматично», — рассказал Шмаков.

Цитата по «Известиям».

На «Клерке» ранее уже писали про четырехдневную рабочую неделю:

Подборка полезных мероприятий

Разместить