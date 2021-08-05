Если сотрудник устроился на работу 19-го, а 29-го хочет зарплату — получит в следующем месяце

Если работник отработал хотя бы один день в первой половине месяца, то работодатель должен выплатить зарплату во второй половине месяца. Если нет — то ничего не перечисляется.

Об этом напомнил Роструд в ответе на сайте Онлайнинспекция.рф.

Суть вопроса: женщина устроилась на работу 19 числа. Работодатель не выплатил ей деньги 29. Она уточняет, не является ли это нарушением ТК.

В Роструде отметили, что работодатель должен выплачивать зарплату за первую и вторую половину месяца. Так как автор вопроса устроился на работу 19 числа, то ему положена только зарплата за вторую половину месяца, которая будет выплачиваться до 15 числа следующего месяца.

Работодатель не нарушил норм трудового законодательства.

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