Если в чеках пробили НДС, а магазин на УСН, нужно ли это исправлять? И что будет, если не исправить?

Работники магазина (УСН) случайно пробили несколько чеков с НДС. Суммы маленькие, но тем не менее. Что делать теперь: чек коррекции, возврат, или вообще ничего не делать?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, магазин на УСН. Случайно в нескольких чеках пробил НДС, по 2-3 рубля в чеке. Другого же варианта нет, кроме как сдать декларацию и заплатить этот НДС?».

В комментариях сказали уточнить версию ФФД:

«Уточните вашу версию ФФД, если 1.1 то чек коррекции. Если 1.05 то через возврат прихода и объяснительную в ИФНС».

Комментатора поправили, что «объяснительную не надо, отменили». На это пишут:

«Действительно отменили, если исправление идёт через чек коррекции».

Еще пишут сделать чек коррекции и настроить ККМ:

«Сделать чеки коррекции и настроить ККМ на то, чтобы НДС не выскакивал».

Автор пишет, что уже настроили, но чек коррекции не получается сделать:

«Да сейчас то уже настроили. Вот пишут, что нельзя коррекции. Надо через возврат. Не понимаю, как это в коррекции сделать».

Автору разъясняют:

«Последовательно „возврат прихода“ и „приход“ текущей датой. Касса какая?».

Автор пишет, что «Эвотор». На это ей ответили:

«Нажимаете „возврат“ на главном экране (зайти под администратором) и выбираете чеки с НДС по одному».

Кроме того, предложили вариант — ничего не делать.

«Забить — прекрасный вариант».

Автор поинтересовалась, «а не прилетит за несдачу НДС?». И на это ей пишут:

«Отдел НДС не смотрит чеки, других забот хватает. Отдел оперативного контроля, они же следят за ККМ, вообще не понимают про НДС и контролируют только неприменение».

Совет, пожалуй, на свой страх и риск. Уж лучше сделать как надо.