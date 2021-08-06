Если в чеках пробили НДС, а магазин на УСН, нужно ли это исправлять? И что будет, если не исправить?

Работники магазина (УСН) случайно пробили несколько чеков с НДС. Суммы маленькие, но тем не менее. Что делать теперь: чек коррекции, возврат, или вообще ничего не делать?
Спросили в «Красном уголке бухгалтера».
«Коллеги, магазин на УСН. Случайно в нескольких чеках пробил НДС, по 2-3 рубля в чеке. Другого же варианта нет, кроме как сдать декларацию и заплатить этот НДС?».
В комментариях сказали уточнить версию ФФД:
«Уточните вашу версию ФФД, если 1.1 то чек коррекции. Если 1.05 то через возврат прихода и объяснительную в ИФНС».
Комментатора поправили, что «объяснительную не надо, отменили». На это пишут:
«Действительно отменили, если исправление идёт через чек коррекции».
Еще пишут сделать чек коррекции и настроить ККМ:
«Сделать чеки коррекции и настроить ККМ на то, чтобы НДС не выскакивал».
Автор пишет, что уже настроили, но чек коррекции не получается сделать:
«Да сейчас то уже настроили. Вот пишут, что нельзя коррекции. Надо через возврат. Не понимаю, как это в коррекции сделать».
Автору разъясняют:
«Последовательно „возврат прихода“ и „приход“ текущей датой. Касса какая?».
Автор пишет, что «Эвотор». На это ей ответили:
«Нажимаете „возврат“ на главном экране (зайти под администратором) и выбираете чеки с НДС по одному».
Кроме того, предложили вариант — ничего не делать.
«Забить — прекрасный вариант».
Автор поинтересовалась, «а не прилетит за несдачу НДС?». И на это ей пишут:
«Отдел НДС не смотрит чеки, других забот хватает. Отдел оперативного контроля, они же следят за ККМ, вообще не понимают про НДС и контролируют только неприменение».
Совет, пожалуй, на свой страх и риск. Уж лучше сделать как надо.
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