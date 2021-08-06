ИП на ОСНО получила деньги на счет и блокировку при попытке их снять. Еще и по НДС не отчиталась

ИП — мечта проверяющего. При открытии выбрала ОСНО, некоторое время не вела деятельность, сроки по сдаче декларации НДС пропустила. Так теперь упали ей деньги на счет, она их решила снять и оплатить на рынке товар. В итоге — блокировка счета.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«Прошу помощи, знакомая открыла ИП на ОСНО, ей перевели деньги за работу, она оплатила часть заказов и хотела снять наличку, ей блокирнули счёт. Как теперь поступить, она не знала, что отчетность пустую за полгода надо сдать. а также не уплатила налоги.

Подскажите, пожалуйста, как правильно разрулить ситуацию. Заранее спасибо».

В комментариях советуют:

«Сдать нулевую за полгода, заплатить штрафы».

Автор пишет:

«Спасибо, нулевку сейчас сдали по НДС, а НДФЛ и РСВ также пустые сдать? Или лучше написать письма, что сотрудников нет?».

Ей пишут, что 6-НДФЛ и РСВ сдавать нужно, только если у него работники есть:

«Сдавать 6-НДФЛ и РСВ предприниматель должен лишь в том случае, если является работодателем. Лучше всего спросить в налоговой, за несдачу каких отчётов заблокирован счёт».

Автор пишет, что блокировка — за снятие наличных. Советуют в банк обратиться и узнать, что им нужно:

«Идти в банк и узнавать что им нужно. Вопрос риторический — нал зачем снимала? Что, нет других вариантов?».

Автор в ответ пишет:

«Она хотела расплатиться на рынке за товар, а я сказала — ИП новое, нужно хотя бы полгода через безнал расплачиваться, так как все контролируется. Теперь будет знать и читать законодательство».

Пишут, что это не налоговая блокирнула:

«Налоговая за нал не блокирует. Не путайте свою знакомую...».

Автор пишет, что в курсе — это сам банк блокирнул. Все его требования уже выполнили, теперь выясняют, что банку еще нужно:

«Это сам банк заблокировал во время снятия наличных. Созвонилась, сказали сдать отчетность, заплатить налоги и расчитаться с контрагентами. Это все уже сделала, дальше выясняем с банком».

Еще пишут, что это блокировка по 115-ФЗ:

«Банк заблокировал по 115-ФЗ. Суммы были большие для начинающего. Решать вопрос с банком. Если не получится, то открывать счёт в другом банке. По запросу банка представить документы».

Еще спросили, как может быть нулевка по НДС, если деньги пришли:

«Какая нулевка по НДС? Вы же написали, что ей деньги перевели за работу. Или это было в июле? А зачем вообще ей ОСНО? Кто её надоумил? Она еще и на рынке товар собралась закупать...».

Автор ответила:

«Это было в конце июля, а отчетность за полугодие не сдала, так как прогу только в конце июля купила и прошляпила сроки сдачи НДС. Зачем так открыла, пока выясняю, но вот сразу все и выясняется (и ошибки, и законодательство, в общем, все и сразу). Вот такие бывают дела и делишки..., прорвёмся, уже ищет буха».

Прямо «мечта проверяющего». Что лишний раз доказывает, что перед регистрацией в статусе ИП стоит посоветоваться с бухгалтером.