Налоговики неправильно рассылают требования о предоставлении документов. Из-за этого компаниям блокируют счета

Налоговики блокируют счета из-за отсутствия квитанции о приеме документов по ТКС. Чем нарушают права компаний. ФНС запретила это делать. Но только в том случае, если налоговики просят представить пояснения или документы.

Такое разъяснение дано в письме ФНС от 20.05.2021 № ЕА-4-26/6895@.

Когда налоговики отсылают компаниям требования о предоставлении пояснений или документов, они ставят тип документооборота 03 «ПисьмоНО». То есть, компании должны прислать по ТКС квитанцию о приеме документов в течение шести дней. В противном случае — блокировка счета.

ФНС разъяснила инспекциям, что этого делать нельзя. Такие требования должны направляться с типом 10 «Документооборот, используемый налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах».

При использовании данного типа документооборота компаниям не надо будет направлять такую квитанцию по ТКС. Следовательно, не будут и счет блокировать.