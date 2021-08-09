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У компании на УСН в отчете о финансовых результатах отрицательная выручка. Такое бывает вообще?

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Рубрика Бухгалтерия
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Бухгалтер смотрит отчет о финансовых результатах и видит выручку со знаком минус. Организация на УСН. Как вообще такое может быть? Бухгалтеры считают, что кто-то просто ошибся.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера»

«Подскажите, пожалуйста, может ли в отчете о финансовых результатах организации сумма выручки (строка 2110) быть с минусом? Организация на УСН, занимается сдачей в аренду нежилых помещений. Я считаю, что это ошибка, но не понимаю, как такое могло произойти. Эту отчетность делала не я, я пытаюсь проанализировать по ней риски для своей организации. Спасибо!».

В комментариях пишут, что это ошибка:

«Правильно считаете, что ошибка. Выручка либо есть и это плюс, либо нет и это нуль. Видимо, невнимательность; либо что выгрузили из проги с ошибками, то и отправили».

Вот еще довод за то, что там ошибка:

«Выручка по строке 2110 отрицательной быть не может. 100 процентов. Данная ситуация с большой долей вероятности произошла по причине некорректного отражения в учете возвратов продукции, работ, услуг, реализованных в прошлых периодах. Вместо проводки Д91.02 К62, бухгалтер мог ошибочно сделать Д62 К90.01 — сторно! И, соотвественно, уменьшить выручку текущего периода».

И дальше добавляют:

«Когда при аудите задаёшь вопрос, почему текущую выручку „трогаете“ на возвраты прошлых периодов, отвечают: какая разница. Вот и пример налицо, вроде какая разница, а такая ерунда получилась».

Кто-то пишет, что там, возможно, западная система учета:

«Это кредит 90, наверное. На самом деле во многих западных системах кредит показывается с минусом, дебет с плюсом. Удобно для консолидации. Но для русской УСН это слишком профессионально».

И снова пишут, что, скорее всего, просто не там минус поставили:

«Прочитала комменты, чуть кукухой не поехала. Какой возврат выручки, если выручка методом начисления определяется... Скорее всего, просто минус поставили не там, когда ручками отчет мастырили».

Еще рекомендуют в ИФНС запросить сданную бухотчетность.

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А вот еще вариант, почему так:

«Возможно, было расторжение договора и возврат суммы выручки, к примеру, переплаты или из-за претензий или по любой другой причине».

На это пишут, что все равно в минус выручка уйти не может:

«В минус не может выручка не может уйти, а если идёт корректировка реализации прошлых лет, то это прочие расходы, как убыток прошлых лет. Претензии тоже отражаются в прочих расходах».

Ответили, что лучше расшифровку суммы в программе посмотреть:

«Согласна, так должно быть, а отразили путем уменьшения выручки, сделали сторно. Проще посмотреть расшифровку этой суммы в программе. И в эту графу попадают проводки по определенному шаблону в соответствии с методичкой по заполнению».

А кто-то предположил, что отчет, возможно, вообще не бухгалтер делал:

«Не поняла, доход считается не по отгрузке, а кассовым методом? Минус не может быть. В крайнем случае, ничего не будет стоять Может быть минус вместо другой строчки в эту занесли. Надо пересдать. Может не бухгалтер делал?».

В общем, почти единогласное мнение — это ошибка. А как считаете вы?

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