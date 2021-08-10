Налоговики так хотели доказать дробление, что дошли до кассации. Но — безуспешно

Налоговики в третьей инстанции безуспешно пытаются доказать дробление бизнеса у группы компаний. На что суды в третий раз им говорят — ну и что? Да, есть дробление, да, есть взаимозависимость. Но нет необоснованной налоговой выгоды.

На «Клерке» писали об этом деле — когда налоговики очень хотели доказать дробление, но суд им не внял.

И вот, кассация в лице АС Поволжского округа ничего в деле менять не стала, оставив его в пользу налогоплательщика.

Налоговики по-прежнему пытались указать на то, что

«Заявитель и вышеуказанные юридические лица располагались по одному адресу, имели общую материальную базу, единую бухгалтерию, кадровую политику и счета в одном банке, осуществляли один вид деятельности, использовали единые телефонные номера, один адрес электронной почты, один сайт в сети Интернет, а также один товарный знак „ПЕКОФ“. Выручка от розничной продажи возвращалась в общество в виде беспроцентных займов».

Казалось бы, весь «джентльменский набор». Однако суды первой и апелляционной инстанций решили, что налоговики не доказали признаки дробления.

«Налоговая выгода не может быть признана обоснованной, если получена налогоплательщиком вне связи с осуществлением реальной предпринимательской или иной экономической деятельности» — указал суд.

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Кроме того, суд указал, что получение налоговой выгоды не может рассматриваться как самостоятельная деловая цель.

«Судами установлено, что создание обществ „Вергинэ“, „Пекофф“, „Пекоф ЛТД“, „Чембар“, „Пекоф“ и ТД „Пекоф“ обусловлено именно реальными деловыми целями, а не созданием схемы уклонения от уплаты налогов в виде „дробления бизнеса“».

При этом взаимозависимость заявителя и указанных обществ сама по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.

Кроме того, суды, по мнению кассации, верно установили, что налоговики, помимо взаимозависимости лиц, не установили отсутствие «разумных экономических оснований совершения указанных хозяйственных операций, направленных на искусственное создание условий получения необоснованной выгоды»

В итоге, кассация налоговикам отказала и оставила судебные акты предыдущих инстанций в силе.