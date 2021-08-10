Малому бизнесу дадут по МРОТ на каждого сотрудника. Платформа для выплат скоро будет готова

В ближайшее время ФНС готовится запустить платформу для выплат пострадавшему малому бизнесу.

Сегодня состоялась встреча главы кабмина Михаила Мишустина с главой ФНС Даниилом Егоровым, где обсуждали этот и многие другие вопросы.

Мишустин напомнил, что президент поручил создать платформу для выплат в размере МРОТ на численность сотрудников, тем компаниям, которые пострадают в случае локдауна, который будет вводиться по поручениям санитарных врачей.

«Мы уже очень плотно работаем с Министерством экономического развития, определяем контуры системы и готовимся к тому, чтобы выплаты проходили в таком же режиме, как это происходило в том году, чтобы это все было быстро, качественно и без дополнительных бумажек от бизнеса, чтобы люди могли очень быстро ощутить помощь государства», — пояснил глава ФНС.

Напомним, недавно был опубликован проект ФНС с правилами выплаты этой новой субсидии. Она будет предоставляться, если после 1 августа в регионе введен ограничительный режим для бизнеса.

Размер компенсации за каждые две недели простоя будет равен половине МРОТ в расчете на одного сотрудника. На случай продления ограничений предусмотрена возможность увеличения грантов до одного МРОТ.

В документе приведены условия, которым должны соответствовать претенденты на выплату, а также перечень ОКВЭДов, которые относятся к пострадавшим отраслям.

На поддержку малого бизнеса и НКО по новой программе власти выделили 8 млрд. рублей.