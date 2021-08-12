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Каждый третий готов потерять в зарплате, но работать на удаленке

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Рубрика Зарплата
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33% опрошенных согласны перейти на удаленный режим работы даже при условии уменьшения размера зарплаты. А вы готовы на такое?

Потыкайте сначала опрос.

Исследование проводил сервис Superjob. В нем приняло участие 1,5 тыс. человек.

Перейти на удаленку и потерять в зарплате согласилось 33% опрошенных. А вот 40% - противники такого подхода.

Остальные не смогли ответить на этот вопрос.

У вас на работе есть дистанционщики? Если да, то учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Дистанционная работа: что нужно знать бухгалтеру и кадровику».

В основном опрошенные готовы потерять в зарплате на 5-10%. Но были и те, кто соглачен на снижение оплаты труда на 25% (2% опрошенных).

Чаще всего согласны потерять в зарплате, но работать из дома были:

  • опрошенные в возрасте до 24 лет;
  • респонденты, у которых зарплата менее 30 тыс. рублей.

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