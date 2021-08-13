Гендиректора вызвали в налоговую, а он хочет взять с собой бухгалтера. Там ему сказали, что бухгалтер должен нотариальную доверенность с собой взять. А бухгалтер теперь выясняет, разве обычной доверенности не хватит?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Вызвали в налоговую гендира на допрос по взаимоотношениям с покупателем. Он хочет, чтобы пошел с ним бухгалтер, что логично для нас. Гендир не обязан знать всех покупателей в лицо, нюансы оплат и т.д. Их сотни.

Позвонил сам в налоговую, сказали можно, но на руках у бухгалтера должна быть нотариально заверенная доверенность на представление компании в налоговых органах. Раньше сопровождали без доверенности.

Кто-нибудь сталкивался, что изменилось в практике допросов в налоговой?».

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В комментариях написали, что бухгалтер тоже не обязан в лицо контрагентов знать:

«Я считаю, наоборот, это бухгалтер не обязан знать всех контрагентов в лицо. Он работает с документами».

Вот еще мнение, почему в данной ситуации бухгалтер идти не обязан:

«Если речь о взаимоотношениях с покупателем, то чем поможет бухгалтер? За коленку будет держать? Инспекторы должны убедиться в том, что Компания, которой руководит директор, реальная, директор не номинальный. Цвет глаз покупателя он знать и помнить не обязан, а рассказать о том, как устроен в целом его бизнес, должен.

За частностями можно послать инспектора за требованием. Пришлёт — ответите.

Нотариально оформленная доверенность нужна только при представлении интересов ИП. Для представления интересов юрлица достаточно доверенности в простой письменной форме с указанием перечня полномочий, срока действия доверенности, образца подписи доверенного лица и его данных».

Кто-то пишет, что бухгалтер лучше на телефоне пусть будет:

Пусть бухгалтер будет на телефоне. Директор всегда может попросить разрешение позвонить бухгалтеру, чтобы уточнить вопросы по покупателю.

Кто-то пишет, что в одну из столичных налоговых с ненотариальной доверенностью ходят:

«Мы ходим в 43 ИФНС с доверенностью, не нотариальной. Нотариальное заверение не нужно. Где нужны нотариально заверенные доки — установлено законом».

Кто-то советует подготовить директора:

«Подготовьте директора, как отвечать на вопросы и все. К примеру, как подбираете покупателей, где... Отвечаете, что у вас есть ответственные лица. И они действуют согласно положения, которое у вас утверждено и состоит из 20 страниц. Фамилий и названий называть не нужно! Доверенность на представление интересов юридического лица нотариально не заверяется».

А кто-то считает, что директор сам должен все о бизнесе знать, который он возглавляет:

«В смысле директора подготовить? При такой должности он сам знать должен свой бизнес».

Кто-то ездила с директором, но без доверенности — выгнали из кабинета.

«Вызывали тоже директора в налоговую, поехали вместе, меня и выгнали из кабинета без доверенности. Хотя раньше приходили и не требовали».

На это пишут, что если бухгалтер в штате — не нужна доверенность. Но на всякий случай лучше сделать.

«Бух. в штате? Тогда никаких доверенностей. Если аутсорс, то обычная с печатью компании. Где прописано в НК, что бух. должен быть с нотариальной доверенностью?».

Но в итоге выяснили, что доверенность все-таки нужна: