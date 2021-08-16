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Беременная сотрудница не должна заранее предупреждать о медобследовании

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Рубрика Трудовые отношения
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Работодатели не могут каждый раз требовать от беременной сотрудницы справки о медобследовании. Да и предупреждать заранее об этом не надо. Справки о беременности — достаточно.

Такого мнения придерживается Роструд, отвечая на вопрос с сайта Онлайнинспекция.рф.

За время прохождения медобследования за беременной сохраняется средний заработок. Основание — справка о беременности.

Приносить каждый раз справки от медучреждения — не обязательно. Как и заранее предупреждать о посещении поликлиники.

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Но лучше это все же делать. Чтобы у работодателя были документы, подтверждающие уважительные причины отсутствия на работе.

Подтвердить медобследование или посещение врача можно справкой из медучреждения или талоном, в котором указаны дата и время приема или записи.

Беременную прогульщицу уволить нельзя — читать тут.

Стоит отметить, что мнение специалистов Роструда поменялось. В 2019 году они отмечали, что беременная должна приносить документы, подтверждающие отсутствие на работе из-за медобследования. А сейчас уже — не обязательно. Но лучше все же принести.

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