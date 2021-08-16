Беременная сотрудница не должна заранее предупреждать о медобследовании

Работодатели не могут каждый раз требовать от беременной сотрудницы справки о медобследовании. Да и предупреждать заранее об этом не надо. Справки о беременности — достаточно.
Такого мнения придерживается Роструд, отвечая на вопрос с сайта Онлайнинспекция.рф.
За время прохождения медобследования за беременной сохраняется средний заработок. Основание — справка о беременности.
Приносить каждый раз справки от медучреждения — не обязательно. Как и заранее предупреждать о посещении поликлиники.
Но лучше это все же делать. Чтобы у работодателя были документы, подтверждающие уважительные причины отсутствия на работе.
Подтвердить медобследование или посещение врача можно справкой из медучреждения или талоном, в котором указаны дата и время приема или записи.
Беременную прогульщицу уволить нельзя — читать тут.
Стоит отметить, что мнение специалистов Роструда поменялось. В 2019 году они отмечали, что беременная должна приносить документы, подтверждающие отсутствие на работе из-за медобследования. А сейчас уже — не обязательно. Но лучше все же принести.