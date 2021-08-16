💻 ИП может подать заявление на ПСН через интернет

Для перехода на патент необязательно идти в налоговую. Заявление можно подать через ТКС или личный кабинет налогоплательщика.

Об этом напоминает региональное УФНС.

Для отправки заявления на патент нужна электронная подпись ИП.

Для перехода на ПСН предпринимателю надо подать заявление. Его можно самостоятельно отвести в налоговую, направить по почте или переслать через интернет.

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Заполнить и направить заявление на ПСН можно через ТКС. Для примера — Контур.Экстерн.

Выбираем «ФНС» → «Создать новый». В поисковике вводим «Патент».

Выбираем «Заявление на получение патента». Заполняем и подписываем электронной подписью.

Второй способ — через личный кабинет налогоплательщика.

Переходим в раздел «Жизненные ситуации» → «Сменить/уточнить систему налогообложения».

Далее в разделе «ПСН» выбираем «Заявление на получение патента».

В заявлении обязательно указываем:

дату начала и окончания действия патента;

вид деятельности;

наличие или отсутствие наемных работников, участвующих в этой деятельности.

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