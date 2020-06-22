12 самых частых вопросов про ЭЦП. Ответы ФНС

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Чем отличается ЭП индивидуального предпринимателя от ЭП физического лица?

В соответствии с пунктами 2, 3 части 2 статьи 17 Федерального закона № 63-ФЗ квалифицированный сертификат физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, дополнительно к данным физического лица должен содержать основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя — владельца квалифицированного сертификата.

Какие данные содержатся в сертификате ЭП юридических и физических лиц?

В соответствии с пунктами 2, 3 части 2 статьи 17 Федерального закона № 63-ФЗ квалифицированный сертификат должен содержать следующую информацию:

Для юридического лица — наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика владельца квалифицированного сертификата.

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Для физического лица — фамилия, имя, отчество (если имеется), страховой номер индивидуального лицевого счета и идентификационный номер налогоплательщика владельца квалифицированного сертификата.

Можно ли передать свою ЭП для использования другому лицу?

Нет, это запрещено. Обеспечение конфиденциальности ключей ЭП является одним из важнейших условий использования электронных подписей и принципов электронного документооборота в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 10 Федерального закона № 63-ФЗ. Техническое подписание документов ЭП, например техническим специалистом, возможно только под контролем владельца с его согласия.

Что делать, если изменились реквизиты организации, прописанные в сертификате ЭП?

В соответствии с пунктами 2, 3 части 2 статьи 17 Федерального закона № 63-ФЗ квалифицированный сертификат юридического лица должен содержать следующую информацию: наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика — владельца квалифицированного сертификата юридического лица. В случае изменения каких-либо данных, внесенных в сертификат, содержащаяся в нем информация становится недостоверной, а сертификат может быть признан недействительным.

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Может ли иностранная компания (не резидент) получить сертификат ЭП? Какие нужны документы?

Да, может.

Тем не менее, работоспособность такой ЭП может быть ограничена требованиями информационной системы (интернет-портала), где планируется использовать ЭП в связи с отсутствием отдельных идентификационных атрибутов (например, ОГРН).

Согласно части 2 статьи 18 Федерального закона № 63-ФЗ для получения КСКПЭП иностранная организация предоставляет в аккредитованный УЦ следующие документы либо их надлежащим образом заверенные копии и сведения:

номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе или ИНН иностранной организации (в том числе филиалов, представительств и иных обособленных подразделений иностранной организации) (при наличии);

основной документ, удостоверяющий личность лица, которое будет указано в сертификате в качестве владельца наравне с юридическим лицом;

доверенность или иной документ, подтверждающий право заявителя действовать от имени других лиц.

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Да, при наличии у него СНИЛС и ИНН.

Согласно части 2 статьи 18 Федерального закона № 63-ФЗ для получения квалифицированного сертификата физическое лицо представляет в аккредитованный удостоверяющий центр следующие документы или надлежащим образом заверенные копии и сведения: основной документ, удостоверяющий личность; СНИЛС физического лица и ИНН физического лица.

Если у иностранного гражданина имеются ИНН И СНИЛС, то он может получить сертификат ЭП.

Можно ли получить сертификат ЭП за физическое лицо по доверенности?

Нет, нельзя. Одним из условий создания и вручения квалифицированного сертификата является установление удостоверяющим центром личности заявителя. В настоящий момент это возможно только при личном присутствии физического лица.

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С какого возраста можно получить сертификат ЭП?

Получить сертификат электронной подписи можно с 14 лет, при наличии основного документа, удостоверяющего личность, СНИЛС и ИНН.

Согласно части 2 статьи 17 Федерального закона № 63-ФЗ для получения квалифицированного сертификата физическое лицо представляет в аккредитованный удостоверяющий центр следующие документы или надлежащим образом заверенные копии и сведения:

основной документ, удостоверяющий личность;

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица.

При обращении в аккредитованный удостоверяющий центр необходимо представить следующие документы, либо их надлежащим образом заверенные копии и (или) сведения из них:

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основной документ, удостоверяющий личность; номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования заявителя — физического лица; ИНН заявителя — физического лица; ОГРН заявителя — юридического лица; ОГРНИП заявителя — индивидуального предпринимателя; номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе заявителя — иностранной организации (в том числе филиалов, представительств и иных обособленных подразделений иностранной организации) или ИНН заявителя — иностранной организации; документ, подтверждающий право заявителя действовать от имени юридического лица без доверенности либо подтверждающий право заявителя действовать от имени государственного органа или органа местного самоуправления.

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Электронная подпись, полученная в аккредитованном Удостоверяющем центре, действует на всей территории Российской Федерации.

Срок действия электронной подписи?

Максимальный срок действия ЭП составляет 15 месяцев. Такое ограничение вытекает из положений нормативных актов и связано с техническими возможностями программных средств, с помощью которых создаются и используются ЭП. Удостоверяющий центр устанавливает срок действия сертификата ЭП в пределах указанного лимита с учетом пожеланий заявителя. В большинстве случаев, сертификаты оформляются сроком на 1 год.