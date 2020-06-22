12 самых частых вопросов про ЭЦП. Ответы ФНС

Чем отличается ЭП индивидуального предпринимателя от ЭП физического лица?
В соответствии с пунктами 2, 3 части 2 статьи 17 Федерального закона № 63-ФЗ квалифицированный сертификат физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, дополнительно к данным физического лица должен содержать основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя — владельца квалифицированного сертификата.
Какие данные содержатся в сертификате ЭП юридических и физических лиц?
В соответствии с пунктами 2, 3 части 2 статьи 17 Федерального закона № 63-ФЗ квалифицированный сертификат должен содержать следующую информацию:
Для юридического лица — наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика владельца квалифицированного сертификата.
Для физического лица — фамилия, имя, отчество (если имеется), страховой номер индивидуального лицевого счета и идентификационный номер налогоплательщика владельца квалифицированного сертификата.
Можно ли передать свою ЭП для использования другому лицу?
Нет, это запрещено. Обеспечение конфиденциальности ключей ЭП является одним из важнейших условий использования электронных подписей и принципов электронного документооборота в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 10 Федерального закона № 63-ФЗ. Техническое подписание документов ЭП, например техническим специалистом, возможно только под контролем владельца с его согласия.
Что делать, если изменились реквизиты организации, прописанные в сертификате ЭП?
В соответствии с пунктами 2, 3 части 2 статьи 17 Федерального закона № 63-ФЗ квалифицированный сертификат юридического лица должен содержать следующую информацию: наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика — владельца квалифицированного сертификата юридического лица. В случае изменения каких-либо данных, внесенных в сертификат, содержащаяся в нем информация становится недостоверной, а сертификат может быть признан недействительным.
Может ли иностранная компания (не резидент) получить сертификат ЭП? Какие нужны документы?
Да, может.
Тем не менее, работоспособность такой ЭП может быть ограничена требованиями информационной системы (интернет-портала), где планируется использовать ЭП в связи с отсутствием отдельных идентификационных атрибутов (например, ОГРН).
Согласно части 2 статьи 18 Федерального закона № 63-ФЗ для получения КСКПЭП иностранная организация предоставляет в аккредитованный УЦ следующие документы либо их надлежащим образом заверенные копии и сведения:
номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе или ИНН иностранной организации (в том числе филиалов, представительств и иных обособленных подразделений иностранной организации) (при наличии);
основной документ, удостоверяющий личность лица, которое будет указано в сертификате в качестве владельца наравне с юридическим лицом;
доверенность или иной документ, подтверждающий право заявителя действовать от имени других лиц. Имеет ли право иностранный гражданин получить сертификат ЭП, что для этого необходимо?
Да, при наличии у него СНИЛС и ИНН.
Согласно части 2 статьи 18 Федерального закона № 63-ФЗ для получения квалифицированного сертификата физическое лицо представляет в аккредитованный удостоверяющий центр следующие документы или надлежащим образом заверенные копии и сведения: основной документ, удостоверяющий личность; СНИЛС физического лица и ИНН физического лица.
Если у иностранного гражданина имеются ИНН И СНИЛС, то он может получить сертификат ЭП.
Можно ли получить сертификат ЭП за физическое лицо по доверенности?
Нет, нельзя. Одним из условий создания и вручения квалифицированного сертификата является установление удостоверяющим центром личности заявителя. В настоящий момент это возможно только при личном присутствии физического лица.
С какого возраста можно получить сертификат ЭП?
Получить сертификат электронной подписи можно с 14 лет, при наличии основного документа, удостоверяющего личность, СНИЛС и ИНН.
Согласно части 2 статьи 17 Федерального закона № 63-ФЗ для получения квалифицированного сертификата физическое лицо представляет в аккредитованный удостоверяющий центр следующие документы или надлежащим образом заверенные копии и сведения:
основной документ, удостоверяющий личность;
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица. Какие нужны документы для получения сертификата ЭП?
При обращении в аккредитованный удостоверяющий центр необходимо представить следующие документы, либо их надлежащим образом заверенные копии и (или) сведения из них:
основной документ, удостоверяющий личность;
номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования заявителя — физического лица;
ИНН заявителя — физического лица;
ОГРН заявителя — юридического лица;
ОГРНИП заявителя — индивидуального предпринимателя;
номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе заявителя — иностранной организации (в том числе филиалов, представительств и иных обособленных подразделений иностранной организации) или ИНН заявителя — иностранной организации;
документ, подтверждающий право заявителя действовать от имени юридического лица без доверенности либо подтверждающий право заявителя действовать от имени государственного органа или органа местного самоуправления. Будет ли действовать ЭП, полученная в моем городе, в другом регионе?
Электронная подпись, полученная в аккредитованном Удостоверяющем центре, действует на всей территории Российской Федерации.
Срок действия электронной подписи?
Максимальный срок действия ЭП составляет 15 месяцев. Такое ограничение вытекает из положений нормативных актов и связано с техническими возможностями программных средств, с помощью которых создаются и используются ЭП. Удостоверяющий центр устанавливает срок действия сертификата ЭП в пределах указанного лимита с учетом пожеланий заявителя. В большинстве случаев, сертификаты оформляются сроком на 1 год.