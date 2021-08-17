Студентам не надо уплачивать НДФЛ со своей стипендии, напомнили в Минфине

Стипендии, которые выплачивают ВУЗы студентам, не облагаются НДФЛ. Но только если они выдаются обучающимся по основным образовательным программам.
Об этом напомнил Минфин в июльском письме.
Стипендии обучающихся, а также именные, не подлежат обложению НДФЛ.
Главное — их должны выплачивать образовательные учреждения по основным профессиональным образовательным программам.
Размер и условия выплаты таких стипендий утверждают ВУЗы и другие компании в соответствии с федеральным законом № 273-ФЗ.
А вот если стипендия выплачивается по дополнительным профессиональным программам, то уплачивать НДФЛ надо.
Вот даже про студентов есть у Минфина время написать разъяснения. А учредить День бухгалтера — видимо, не нашлось.
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