Студентам не надо уплачивать НДФЛ со своей стипендии, напомнили в Минфине

Стипендии, которые выплачивают ВУЗы студентам, не облагаются НДФЛ. Но только если они выдаются обучающимся по основным образовательным программам.

Об этом напомнил Минфин в июльском письме.

Стипендии обучающихся, а также именные, не подлежат обложению НДФЛ.

Главное — их должны выплачивать образовательные учреждения по основным профессиональным образовательным программам.

Размер и условия выплаты таких стипендий утверждают ВУЗы и другие компании в соответствии с федеральным законом № 273-ФЗ.

А вот если стипендия выплачивается по дополнительным профессиональным программам, то уплачивать НДФЛ надо.

Вот даже про студентов есть у Минфина время написать разъяснения. А учредить День бухгалтера — видимо, не нашлось.