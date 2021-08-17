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Почему на налоговиков нужно жаловаться, и всегда ли они правы в своих требованиях?

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Рубрика Налоговые проверки
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Если налоговики прислали требование — оно может быть с ошибкой. Если они нарушили ваши права — нужно жаловаться, за это не наказывают. А еще обязательно подключите электронный документооборот. Какие еще сейчас популярны тренды в работе с налоговиками?

Рассказала Татьяна Никанорова, генеральный директор «Профдело. Бухгалтерские услуги» на своей странице в Facebook.

«За последние 5 лет политика работы налоговиков менялась быстрее, чем примадонна на операциях. Сегодняшние тренды такие:

1. Если вам пришло требование — это не означает, что оно правильное. Оно может быть правильное, может быть неправильное, может быть частично правильное, а частично нет, или вообще не ваше, а может быть глюк системы, а может быть новое неписанное правило или «машина сама так посчитала».

Налоговики хотят все зарегламентировать, чтобы инспекторы не могли ничего подправить ручками (типа антикоррупция), но приводит это к тому, что при малейшем сбое в ПО от ФНС нормальные налогоплательщики, даже доказав свою правоту, не могут получить корректного лицевого счета, потому что подправить ничего вручную нельзя, а сбой сам почему-то не исправляется. Решается муторно, долго, через жалобы в вышестоящую и ЦА ФНС.

2. Жаловаться — правильно. Если ваши права были нарушены, не бойтесь жаловаться.

Жаловаться не в соцсетях, а через сервис ФНС «отправить жалобу», лучше сразу в ЦА ФНС.

У налоговиков принцип «нет жалобы — нет проблемы». Можно сколько угодно истекать слезами в соцсетях, никто и никогда не увидит проблемы. Только официальные жалобы в ЦА ФНС (!) подсветят проблему. Когда я заседала в рабочей группе при АСИ, на наши реплики, что вот тут проблема, вот здесь, говорили: «коллеги, направьте хотя бы одну жалобу и дайте нам входящий. От бизнеса нет жалоб. Мы не можем решать несуществующую проблему». Хотите подвижек — научитесь писать жалобы. За это не наказывают и проверки не насылают.

3. Сверяться с налоговой нужно четко раз в квартал. По необходимости чаще, но никак не реже. Если у вас до сих пор нет ЭДО, как ваш бухгалтер это будет делать, вручную? Не тешьте себя иллюзиями. В связи с этим следующий пункт.

4. ЭДО с налоговой обязателен. По закону оно не для всех обязательно, но если хотите нормально работать, это сейчас маст хэв. Это, простите, как трусы — гигиенический минимум. Да, можно без трусов, но только если это ролевые игры. Ролевые игры с налоговой опасны — не забудьте кодовое слово.

5. Электронный архив деклараций с подтверждениями сдачи должен быть у вас на облачном хранилище. Если вдруг «рухнет 1С» или «бухгалтер исчезнет» или еще что-то произойдет, у вас, у предпринимателя, должен быть этот архив. В него можно не заглядывать, но он нужен. Распорядитесь, чтобы ваш бухгалтер его вел, а если это аутсорсинг, чтобы ежемесячно присылал сданную отчетность (для ИП без работников — ежегодно)«.

В комментариях пишут, что как раз сыплются требования от налоговиков:

«По п. 1 сегодня получила уведомление (пришло как требование) о непредосталении декларации по НДС. Компания три года на УСН. Опять что-то сбойнуло у них».

Кому-то аж 71 (семьдесят одно!) требование за раз прилетело. На вопрос, что делать будут, 71 раз отвечать, пишут:

«Позвоню завтра начальнику камерального и согласую, что с этим делать. Есть шанс, что скажут просто забить».

И это не единственный случай, многим прилетает. Так, на «Клерке» вчера писали, что «Налоговики массово требуют декларации по НДС от УСН-щиков. И сами говорят, что у них сбой». Интересно, долго ли он будет продолжаться?

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