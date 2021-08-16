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Налоговики массово требуют декларации по НДС от УСН-щиков. И сами говорят, что у них сбой

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Рубрика УСН
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Бухгалтеры жалуются на массовые рассылки от налоговиков — требуют декларации по НДС от компаний на УСН. Сами налоговики говорят либо ничего в ответ не отвечать, либо уведомление о применении УСН прислать. Сбой у них.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«Требование о непредставлении НДС фирме на УСН. Москва 7728. В требовании нет ни наименования ИФНС, ни фамилии сотрудника, ни, прости Господи, телефона. Отправила отказ, приложила ответ с файлом заявления на УСН».

Похоже, очередной сбой у налоговиков.

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В комментариях пишут:

«И в Ярославле такие письма шлют, ответила что применяем УСН и приложила заявление на УСН».

Кто-то пишут, что тут хоть требование есть. А им в прошлом году просто блокировали, без требований:

«Вам хорошо, хоть требование прислали. Мне в прошлом году без каких-либо требований два раза счёт блокировали, за НДС. А мы на УСН. ИФНС 7730».

Кому-то точно такое же прилетело, написали жалобу. Теперь налоговики отозвать ее просят:

«Нам тоже письмецо прислали о несданной декларации, которую мы не должны сдавать. Без наименования ИФНС, без исполнителя. Не поленились и накатали на них жалобу. Чтобы себя обезопасить в случае блокировки счета. Так уже 2 раза звонили с просьбой отозвать».

Вот что ответили в одной ИФНС:

«В ИФНС ответили: прислать ответ на требование, о том что являетесь УСНщиками, произошел сбой и по многим пошли такие требования».

А кому-то ответили в территориальной инспекции, что ничего

«Мне в ИФНС ответили, что ничего отправлять не надо, так как не требование, а уведомление и нет возможности сформировать ответ. Идёт тестирование новой программы и забыли просто поставить галочку по УСН. Аналогичные требования в дальнейшем будут отправляться по всем декларациям. Из списка на блокировку счета исключили. Правда я все равно отправила ответ в неформализованном формате как обращение в ИФНС».

А кто-то пишет, что в разных инспекциях отвечают по-разному:

«В разных ИФНС разные ответы. Но для подстраховки ответ оправили. Излишняя бдительность не помешает».

А еще пишут, что такое по всей стране творится. Сбой у них.

Напомним, ранее мы уже рассказывали о подобном явлении.

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