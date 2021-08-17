Треть компаний планируют оставить и дальше сотрудников на удаленке

Столичным компаниям разрешили вернуть работников с удаленки с 13 августа. Однако 37% не планируют этого делать.
Такие результаты показал опрос сервиса «Работа.ру».
Каждый второй руководитель или представить компании отметил, что у них не переводили сотрудников на удаленку.
38% ответили, что удаленный режим работы есть, а в 13% компаний — гибридный (частично из дома, частично в офисе).
А учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Дистанционная работа: что нужно знать бухгалтеру и кадровику».
На вопрос, будет ли дальше в компаниях применяться удаленка, ответили:
- оставят удаленку — 37%;
- оставят гибридный формат работы или дадут работником право самостоятельно выбрать — 28%;
- нет, планируют вернуть всех в офис — 18%;
- частично оставят удаленку, но не для всех — 17%.
Материал по «ТАСС».
А как вы работаете? Из дома или в офисе?
В Москве отменили обязательную удаленку для 30% сотрудников — читать тут.