Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Треть компаний планируют оставить и дальше сотрудников на удаленке

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Кадры
Версия для печати

Столичным компаниям разрешили вернуть работников с удаленки с 13 августа. Однако 37% не планируют этого делать.

Такие результаты показал опрос сервиса «Работа.ру».

Каждый второй руководитель или представить компании отметил, что у них не переводили сотрудников на удаленку.

38% ответили, что удаленный режим работы есть, а в 13% компаний — гибридный (частично из дома, частично в офисе).

А учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Дистанционная работа: что нужно знать бухгалтеру и кадровику».

На вопрос, будет ли дальше в компаниях применяться удаленка, ответили:

  • оставят удаленку — 37%;
  • оставят гибридный формат работы или дадут работником право самостоятельно выбрать — 28%;
  • нет, планируют вернуть всех в офис — 18%;
  • частично оставят удаленку, но не для всех — 17%.

Материал по «ТАСС».

А как вы работаете? Из дома или в офисе?

В Москве отменили обязательную удаленку для 30% сотрудников — читать тут.

Подборка полезных мероприятий

Разместить