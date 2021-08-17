Треть компаний планируют оставить и дальше сотрудников на удаленке

Столичным компаниям разрешили вернуть работников с удаленки с 13 августа. Однако 37% не планируют этого делать.

Такие результаты показал опрос сервиса «Работа.ру».

Каждый второй руководитель или представить компании отметил, что у них не переводили сотрудников на удаленку.

38% ответили, что удаленный режим работы есть, а в 13% компаний — гибридный (частично из дома, частично в офисе).

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На вопрос, будет ли дальше в компаниях применяться удаленка, ответили:

оставят удаленку — 37% ;

; оставят гибридный формат работы или дадут работником право самостоятельно выбрать — 28%;

нет, планируют вернуть всех в офис — 18%;

частично оставят удаленку, но не для всех — 17%.

Материал по «ТАСС».

А как вы работаете? Из дома или в офисе?