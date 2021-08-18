👎 Минфин отказался прощать задолженность по налогам. Даже частичную

Предложение по прощению задолженностей по налогу, если уплачено не менее одной третьей положенной суммы, было отвергнуто. Конечно, власти не планируют даже рассматривать такие вопросы.
Такой ответ дан в августовском письме Минфина.
Суть предложения: прощать налоговую задолженность, если было оплачено «не менее 1/3, 1/2, 2/3 от суммы налогов, подлежащих уплате».
Минфин ответил отказом. Налоги — это обязанность налогоплательщиков.
То есть неуплата налогов или их частичное прощение нарушит права государства. Именно такой вывод сделали в Минфине.
— отмечено в письме.
Государство готово пойти на уступки, но только в отношении предоставления рассрочки или отсрочки по уплате налогов. Простить — нет.
Письмо Минфина от 02.08.2021 № 03-02-11/61768.
В последнее время Минфин очень часто отрицательно отвечает на поступаемые предложения:
Хотя, конечно, они же все в отношении предоставления льгот или отмены налога. Такого точно не стоит ожидать от властей.