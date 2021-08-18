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👎 Минфин отказался прощать задолженность по налогам. Даже частичную

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Предложение по прощению задолженностей по налогу, если уплачено не менее одной третьей положенной суммы, было отвергнуто. Конечно, власти не планируют даже рассматривать такие вопросы.

Такой ответ дан в августовском письме Минфина.

Суть предложения: прощать налоговую задолженность, если было оплачено «не менее 1/3, 1/2, 2/3 от суммы налогов, подлежащих уплате».

Минфин ответил отказом. Налоги — это обязанность налогоплательщиков.

Раз не хотят прощать, значит надо оптимизировать. Учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Отраслевая оптимизация налогов: что знать бухгалтеру и директору?». Он пройдет 30 августа в 11:00 по Мск.

То есть неуплата налогов или их частичное прощение нарушит права государства. Именно такой вывод сделали в Минфине.

«Налогоплательщик не вправе распоряжаться по своему усмотрению той частью своего имущества, которая в виде определенной денежной суммы подлежит взносу в казну»,

— отмечено в письме.

Государство готово пойти на уступки, но только в отношении предоставления рассрочки или отсрочки по уплате налогов. Простить — нет.

Письмо Минфина от 02.08.2021 № 03-02-11/61768.

В последнее время Минфин очень часто отрицательно отвечает на поступаемые предложения:

Хотя, конечно, они же все в отношении предоставления льгот или отмены налога. Такого точно не стоит ожидать от властей.

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